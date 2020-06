Kreativtreff zieht in Groitzscher Bibliothek ein

Groitzsch

Die Stadt- und Schulbibliothek Groitzsch kommt eine Schritt weiter in ihrem Konzept für die Entwicklung bis zum Jahr 2024. Nach einigen Umräumarbeiten während der Corona-Schließzeit soll nun ein zusätzliches Angebot in den Räumlichkeiten etabliert werden. Der Neuland-Kreativtreff wird am Sonnabend hier einziehen. Das hat jetzt Kerstin Venne von der Projektleitung der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (LKJ) Sachsen mitgeteilt. Mit Beginn des nächsten Monats kann die Offerte genutzt werden.

Angebot zur kulturellen Beteiligung Jugendlicher

Mittwochnachmittags trifft sich etwa ein Dutzend Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahre in einem ehemaligen Klassenraum der alten Gymnasiums-Außenstelle Altenburger Straße, um gemeinsam kreativ zu sein, informiert Venne. Der Treff ist eine von vielen Aktivitäten, die von der LKJ im Rahmen des kulturellen Jugendbeteiligungsprojektes „Neuland – Kulturbündnisse im ländlichen Raum“ in Groitzsch, aber auch in Geithain umgesetzt werden. Die Teilnehmenden haben mittlerweile viele Ideen miteinander umgesetzt. So wurden Palettenmöbel gebaut, Wimpelketten, Kissen und Rollmäppchen genäht sowie Leinwände mit Acrylfarbe gestaltet.

Neues Dach für Kreativtreff

Da die Förderung des Projektes in diesem Jahr ausläuft, wurde eine Möglichkeit gesucht, dieses gefragte Angebot fortzuführen. Die Jugendlichen freuen sich, dass der Neuland-Kreativtreff in der Stadtbibliothek Groitzsch eine neue Heimat findet, teilt Kerstin Venne mit. Sie werden den Umzug am 27. Juni mitgestalten und durchführen. Ab dem 1. Juli sind dann auch neue Interessenten eingeladen, mittwochs von 15 bis 17 Uhr im neuen Kreativraum der Stadtbibliothek mitzuwirken. Die Teilnahme ist kostenlos.

