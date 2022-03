Krebsgruppe Groitzsch-Pegau feiert 20. Geburtstag in der Eisenmühle

Elstertrebnitz/Groitzsch/Pegau

Wenn die 1. Krebsselbsthilfegruppe Groitzsch/Pegau Geburtstag feiert, gibt es Geschenke für alle. Wie beim 20. Jubiläum in der Elstertrebnitzer Eisenmühle. Jedes Mitglied und jeder Gast erhielten einen Quereierbecher aus der Töpferstube von Gundula Müller in Kohren-Sahlis. Beschrieben wird das gute Stück, eine Erfindung des Leipziger Malers und Grafikers Rainer Schade, schon seit vielen Jahren als „Eierbecher für den Querdenker“.

Geldspenden, eine Torte und Büfett

Aber auch die Gäste kamen am Dienstagnachmittag nicht mit leeren Händen zu Kaffee, Kuchen, Theater und Zauberei in Deutschlands einzige Eisenmühle. Maik Kunze (CDU) und Frank Rösel (parteilos), die Bürgermeister von Groitzsch und Pegau, brachten Umschläge mit Geld mit, Landrat Henry Graichen (CDU) unterstützte die Gruppe ebenfalls finanziell.

Er würdigte zudem wie die Eisenmüllerin Anne-Sabine Mucheyer und die Onkologische Beraterin Kathrin Severin vom Gesundheitsamt Borna das Engagement des Vorsitzenden Gunter Kratzsch. Eine Torte aus dem Backhaus Hennig und das Büfett der Firma Pegauer Fleisch- und Wurstwaren waren praktische Geburtstagsgeschenke zum Sofortverzehr.

Die Eisenmüllerin Anne-Sabine Mucheyer gratuliert Gunter Kratzsch zum 20. Geburtstag der Gruppe. Quelle: Kathrin Haase

Mit der Krankheit auseinandersetzen

Kratzsch hatte die Selbsthilfegruppe am 1. März 2002 gegründet, um das Thema für sich besser verarbeiten zu können und Wege aus dieser Krankheit zu finden. Heute gehören ihr Frauen und Männer im Alter von 61 bis 89 Jahren an. „Ziel unserer Arbeit ist es, sich mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen und nicht den Lebensmut zu verlieren. Auch wenn es nicht immer einfach ist“, sagt der Altengroitzscher.

Er ist nicht nur Kopf der 25 Mitglieder starken Vereinigung, sondern Strippenzieher, Organisationstalent, Seelentröster und Hoffnungsspender in Personalunion. Kratzsch pflegt enge Kontakte zu den Kliniken in Bad Elster, Schmannewitz und Borna, ebenso zu anderen Selbsthilfegruppen wie „Wir für uns“ in Dresden sowie zu den Freunden vom Haus Leben in Leipzig.

Der Pegauer Bürgermeister Frank Rösel (l.) gratuliert Gunter Kratzsch zum 20. Geburtstag der Selbsthilfegruppe. Quelle: Kathrin Haase

Erinnerung an Feiern, Ausflüge und Vorträge

Vor der rustikalen Kulisse in der Eisenmühle ließ er die 20-jährige Geschichte der Selbsthilfegruppe Revue passieren. Er erinnerte an Feierlichkeiten in der Groitzscher „Stadtmühle“ und im „Froschkönig“ Profen, an Ausflüge und Mehrtagesreisen, Besuche von Messen, Ausstellungen und Kliniken sowie Dutzende Vorträge von Medizinern und Apothekern.

„Dann auf die nächsten 20 Jahre“, erhob der 64-Jährige das Sektglas zum Anstoßen. Abgerundet wurde das Geburtstagsfest mit Auftritten der Bornaer Mundartbühne und ihrem Lene-Voigt-Programm sowie des Kohrener Zaubermeisters Kalu.

Von Kathrin Haase