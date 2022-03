Krebsgruppe Groitzsch/Pegau wird 20 – für Hoffnung und Lebensfreude

Groitzsch/Pegau

Manchmal kann es Gunter Kratzsch selbst kaum glauben: Schon 20 Jahre sind vergangen. Am 1. März 2002 gründete der Altengroitzscher mit einer Handvoll Betroffener die 1. Krebsselbsthilfegruppe Groitzsch/Pegau, um unter Gleichgesinnten die vielschichtige Krankheit besser verstehen und den Umgang damit zu lernen. Von den Mitstreitern der ersten Stunde sind bis heute Renate Wagner, Bärbel Küchler und Maria Szklany an seiner Seite geblieben.

Mitglieder über Groitzsch und Pegau hinaus

Schnell nahm die Gruppe Fahrt auf und wuchs innerhalb weniger Monate auf 27 Mitglieder an. In dieser Größenordnung ist sie bis heute geblieben, freut sich der Vorsitzende über den Zuspruch aus Borna, Neukieritzsch, Zwenkau, Elstertrebnitz und Profen. Dabei gedenkt er auch der 23 Frauen und Männer aus der Gruppe, die ihre schwere Krankheit im Laufe der Jahre nicht besiegen konnten.

Nach wie vor zählt Krebs weltweit zur zweithäufigsten Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jedes Jahr erhalten allein in Deutschland rund 500 000 Menschen eine Krebsdiagnose. Für viele ist sie ein Schock. Es trifft sie wie aus heiterem Himmel – wie es bei Gunter Kratzsch im Alter von 41 Jahren war.

Krankheit verstehen und verarbeiten

Der zweifache Familienvater gründete die Selbsthilfegruppe, um das Thema für sich besser verarbeiten zu können und Wege aus dieser Krankheit zu finden. Heute gehören ihr Frauen und Männer im Alter von 61 bis 89 Jahren an. „Ziel unserer Arbeit ist es, sich mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen und nicht den Lebensmut zu verlieren. Auch wenn es nicht immer einfach ist“, sagt Kratzsch.

So kennt man ihn: Gunter Kratzsch ist für jeden Spaß zu haben. Seit 20 Jahren leitet er die 1. Krebsselbsthilfegruppe Groitzsch/Pegau. Quelle: privat

Er selbst ist bekannt dafür, immer einen Scherz auf den Lippen zu haben. Dabei musste der heute 64-Jährige zweimal Darmkrebs und einmal Prostatakrebs besiegen. Er lebt schon seit vielen Jahren mit einem künstlichen Darmausgang. Dennoch hat er nie seinen Optimismus verloren.

Veranstaltungen mit Experten

Davon möchte er anderen Erkrankten ein Stück abgeben, ihnen ebenso Rückhalt, Hoffnung, Zuversicht, aber auch wichtige Informationen geben. Einmal im Monat lädt der Gruppenvorsitzende zu Vorträgen ein. Ärzte, Apotheker, Naturheilpraktiker, Physiotherapeuten und Mitarbeiter von Sanitätshäusern und Krankenkassen sind schon zu Gast gewesen. „Informationen über den Krebs und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse sind das A und O“, findet er.

Darüber hinaus sind die Groitzscher und Pegauer auch sonst sehr aktiv. Sie besuchen Kongresse der sächsischen, thüringischen und anhaltischen Krebsgesellschaften. Sie laden die Bürgermeister der umliegenden Kommunen ebenso wie Landrat Henry Graichen (CDU), aber auch überörtliche Politikerinnen wie die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) und die Leipziger Europaabgeordnete Constanze Krehl (SPD) zu Gesprächen ein.

Strippenzieher und Seelentröster

Und sie feiern ihre Feste, wie sie fallen: Weihnachten, Ostern, Sommerfeste, runde Geburtstage, wie das 90. Wiegenfest ihres Mitglieds Hermann Butter, sowie Ehejubiläen, wie die diamantene Hochzeit von Annelies und Werner Reinsdorf sowie die eiserne von Horst und Klärchen Fechner.

Gunter Kratzsch ist nicht nur der Kopf der 25 Mitglieder starken Vereinigung, sondern Strippenzieher, Organisationstalent, Seelentröster und Hoffnungsspender in Personalunion. Er pflegt Kontakte zu den Kliniken in Bad Elster, Schmannewitz und Borna, insbesondere zum dortigen Leiter des Gynäkologischen Tumorzentrums, Dr. Jens Einenkel, ebenso zum Gesundheitsamt in Borna und zu anderen Selbsthilfegruppen wie „Wir für uns“ in Dresden.

Bei einem Sommerfest in der Neuholländer-Mühle Wyhra erlebt die 1. Krebsselbsthilfegruppe Groitzsch/Pegau ein Programm der Mundartbühne Borna. Quelle: Selbsthilfegruppe

Zahlreiche Ausflüge

Die Ideen für ein reichhaltiges Gruppenleben gehen ihm nie aus. Und so liest sich die Chronik wie eine Ausflugs- und Veranstaltungsbörse: Besuche der Störtebecker Festspiele, der Burg Kriebstein, des Alpakagartens in Altengroitzsch und des Groitzscher Fitness- und Wellnesscenters „Azur“, Auftritte des Bauchredners Roy Reinker aus Bad Lausick, des Zauberers Kalu aus Kohren-Sahlis und der Mundartbühne Borna, Fahrt mit dem London Royal Bus und Besuch der Stasi-Haftanstalt in Hohenschönhausen. Selbst im Pandemie-Jahr 2021 unternahm die Selbsthilfegruppe drei Busfahrten nach Zwickau, Johanngeorgenstadt und Weimar.

Jubiläumsfeier Ende März

Den 20. Geburtstag ihrer Gemeinschaft wollen die Groitzscher und Pegauer am 29. März in der Eisenmühle in Elstertrebnitz feiern. Wie gewohnt, soll es abwechslungsreich zugehen. Organisiert sind eine Zaubershow, die Mundartbühne und die Bewirtung, die „Froschkönig“ Maik Adam und sein Gefolge übernehmen.

Von Kathrin Haase