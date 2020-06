Landkreis Leipzig

„Für uns ist es ein schönes Arbeiten“, sagt Rettungsschwimmerin Yvonne Terp mit Blick auf die aktuelle Situation im Pegauer Freibad. „Die Leute halten sich an die Regeln und haben Verständnis für die Einschränkungen. Hausverbote mussten wir noch nicht verhängen – das wäre unser letztes Mittel.“

Wer in diesen Tagen im Pegauer Freibad Erfrischung sucht, muss sich an die überall üblichen Regeln halten: Abstand beim Anstehen, Mundschutz in den Innenräumen von der Toilette bis zur Umkleide. „Auf den Rutschen gelten ebenso Abstandsregeln. Die lassen sich bei Kindern manchmal nur schwer umsetzen. Da müssen wir immer wieder mal ermahnen.“

Pegauer Freibad profitiert von seiner Größe

Einschränkungen gibt es derzeit bei der maximal möglichen Besucherzahl, höchstens 1000 Badegäste dürfen sich gleichzeitig auf dem weitläufigen Gelände aufhalten. In Spitzenzeiten wurden früher auch mal 1500 Gäste gezählt, das ist jetzt nicht mehr machbar.

Wenn der Andrang zu groß wird, erhalten alle Badegäste ab Mittag ein Bändchen für den Arm. „Bei Überfüllung am Nachmittag müssten dann alle ohne Bändchen heimgehen“, erklärt Yvonne Terp. Doch bisher habe sich der Andrang noch in Grenzen gehalten. „Manche sind noch skeptisch, rufen vorher bei uns an und fragen nach den aktuellen Regelungen.“ Glücklicherweise sei das Gelände groß genug, so dass auf Markierungen auf der Liegewiese verzichtet werden kann. Und auch in den beiden jeweils 50 Meter langen Becken muss sich niemand zu nahe kommen.

Die einzige Einschränkung gibt es im Babybecken. Der dort erst in diesem Jahr aufgestellte Wasser-Pilz sollte eigentlich für Erfrischungen sorgen, doch die Corona-Einschränkungen erlauben solche Wasserspiele nicht. „Doch das ist nicht so schlimm, denn die Kinder kennen diese Attraktion ja noch gar nicht.“

Vom Pandemieplan lassen sich Regine und Rolf Lützkendorf nicht stören. „Die Maske haben wir ja sowieso immer mit. Und jetzt setzen wir sie halt auf, wenn wir uns umziehen“, so die Eheleute. „Wir sind sehr stolz auf unser Pegauer Bad, das wir schon seit vielen Jahrzehnten besuchen. Hier waren wir schon als junge Leute, wir sind ja schon seit 56 Jahren verheiratet.“

In Regis-Breitingen bleibt der Spielplatz gesperrt

Auch im Freibad Regis-Breitingen sorgen die geltenden Hygieneregeln nicht für Stirnrunzeln. „Das ist alles umsetzbar, bis jetzt klappt alles sehr gut“, sagt Badbetreiber Jörg Wiltschko. Platz finden dort maximal 400 Gäste, bei jedem Besucher macht es an der Kasse „Klick“. Ab Mittag werden dann bei großem Andrang auch hier rote Bänder ausgegeben.

Für jede Familie stehen auf der Liegewiese 15 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. „Alle anderen müssen dann Abstand halten.“ Gesperrt bleiben muss der Spielplatz. „Den müssten wir nach jedem Kind desinfizieren, doch das können wir gar nicht leisten.“ Ein buchstäblich gutes Zeugnis stellt Schwimmmeister Alexander Jörk seinen Badegästen aus. „Die Leute sind sehr verständnisvoll, meine Trillerpfeife kann sich ausruhen.“

Fast wie in früheren Jahren nutzt Birgit Schmidt das Freibad. „Da die Bänke nicht genutzt werden dürfen, habe ich mir extra für diese Saison einen Klappstuhl gekauft.“ Ansonsten sei für sie alles wie gewohnt. Den Mundschutz für den Gang zur Toilette hat sie ohnehin ständig dabei. Karina Dietze aus Borna hatte ihre Enkelin Lilly mitgebracht. „Sie kommt aus Leipzig und kennt die Kinder hier nicht. Da fällt ihr das Abstandhalten nicht so schwer.“

Kleinbothener Bad nicht überlaufen – trotz 30 Grad

Den nötigen Abstand halten und beim benutzen der Sanitärräume Mundschutz tragen, ist auch bei den Badegästen der Bäder im Muldental schon zu einem Automatismus geworden.

Obwohl am Samstag die Temperaturen auf nahe 30 Grad anstiegen, war das Kleinbothener Freibad mit weniger Besuchern frequentiert. Familie Beckmann nutzt seit Jahren die Badeeinrichtung. „In den Jahren zuvor wäre bei dieser Hitze hier kaum noch Platz gewesen“, stellt David Beckmann fest. Manche trauen sich wegen der Coronakrise vielleicht nicht, das Freibad zu besuchen, vermutet er. „Besonders unsere Kinder Sara und Justin möchten den Freibadbesuch mit der Wasserrutsche nicht missen“, meint Beckmann.

Für die kleine Valerie ist der Besuch des Freibades mit der Oma ein spezielles Erlebnis. „Ich habe schon mit dem Schwimmen lernen angefangen“, sagt sie. „Leider muss sich Valerie weiterhin mit dem Kinderbecken begnügen, da der Schwimmunterricht bis auf weiteres ausfällt. Ich verstehe nicht, wo da die Ansteckungsgefahr liegt“, sagt Christel Dietze verwundert. Aus ihrer Sicht ist der Schwimmunterricht für die Kinder wichtig. In das Freibad komme sie gern, sagt die rüstige Seniorin, weil es auf sie einen gepflegten Eindruck macht.

Ab 733 Besuchern ist in Naunhof Schluss

Auch im Naunhofer Waldbad ist man für die Hygiene-Verordnung bestens gewappnet und auf den Ansturm der Besucher vorbereitet. Gleich am Eingang kann man auf Hinweisschildern die Regeln für das richtige Verhalten im Bad nachlesen. Auch Abstandsmarkierungen vor der Kasse fehlen nicht. Über das Geschehen im Freibad wachen Melani Engel und Melani Rüstau, die stets ein wachsames Auge auf die Besucher richten. „In das Bad dürfen laut Verordnung nur 733 Besucher, die an der Kasse erfasst werden. Auch im Wasser ist nur eine entsprechende Anzahl an Badegästen erlaubt, dessen Einhaltung wir stets im Blick haben“, bemerkt Melani Rüstau.

Trotz Hygiene-Verordnung lassen sich etliche Besucher das Badevergnügen nicht vermiesen. Jens Nußbaum wohnt in der unmittelbaren Nachbarschaft und nutzt das Freibad das gesamte Jahr über. „Ich kenne das Waldbad noch als Kind. Damals, in den 70er-Jahren, hat es hier schon einen Sprungturm gegeben. Heute ist das Waldbad moderner geworden und lädt vor allem Familien mit Kindern ein.“

Regeln im Waldbad Naunhof Einhaltung der Abstandsregeln (mindestens 1,5 Meter), Kassenbereich und Toiletten dürfen nur mit Mund- und Nasenschutz betreten werden, im Eingangsbereich den Desinfektionsspender nutzen. Es bestehen Einschränkungen in der Nutzung des Schwimmbeckens und des Sprungturms – den Anweisungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten. Menschenansammlungen sind zu vermeiden. Das Planschbecken und der Spielbereich darf unter Wahrung der Abstandsregeln genutzt werden. Eltern sind für die Einhaltung der Abstandsregeln ihrer Kinder verantwortlich. Mit Piktogrammen und Lautsprecherdurchsagen im Waldbad wird nochmals auf die Einhaltung der Hygieneregeln hingewiesen. Entsprechend des Pandemieplanes der Bädergesellschaft sind die Besucherzahlen des Waldbades begrenzt. Die Größe der Liegefläche ist ausschlaggebend, so dass bis zu 733 Besucher das Waldbad gleichzeitig nutzen dürfen.

Von Bert Endruszeit und René Beuckert