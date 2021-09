Kreis erneuert Straße zwischen Seegel und Löben

Pegau

Die Kreisstraße K 7957 im Bereich der Stadt Pegau soll von Seegel bis zum Ortsausgang Löben erneuert werden. Den Auftrag für die Arbeiten an der Fahrbahn brachte kürzlich der Bau- und Vergabeausschuss des Landkreises Leipzig auf den Weg.

Die Linienführung, heißt es in der Beschlussvorlage, weise erhebliche Mängel auf. In der Fahrbahn gebe es zudem größere Risse. Geplant ist, die vorhandene Deckschicht zu entfernen und anschließend zu erneuern. Besonders schadhafte Stellen sollen von Grund auf auf Vordermann werden. Geplant ist außerdem, teilweise abgefahrene Straßenränder zu regulieren und die Bankette beidseitig zu überarbeiten. Das Vorhaben soll in insgesamt vier Abschnitten realisiert werden. Dabei handelt es sich vorrangig um unbebaute Abschnitte außerhalb der Ortschaften und innerorts in Peißen, Scheidens und Löben.

Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung wurden vier Firmen um Angebote gebeten, von denen zwei eine Offerte abgaben. Als wirtschaftliches Angebot wurde das der Firma Strabag AG gewertet. Der Ausschuss folgte einstimmig dem Vorschlag, das Unternehmen mit den Arbeiten zu beauftragen. Die Angebotssumme liegt bei knapp 250 000 Euro. Die Strecke hat eine Länge von rund 1,5 Kilometern.

Von sp