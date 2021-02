Kreis schlägt MVZ in Wurzen, Grimma und Colditz für Impfungen vor

Landkreis Leipzig

Um beim Thema Corona-Impfungen voranzukommen, hat der Landkreis Leipzig die drei Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Wurzen, Grimma und Colditz als Standorte vorgeschlagen. Man hoffe dazu auf eine schnelle Entscheidung des Freistaates, erklärte Landrat Henry Graichen (CDU) am Mittwoch. „Für das zweite Quartal sind deutlich gesteigerte Mengen an Impfstoffen zu erwarten“, so die Kreisbehörde. Sachsen hatte angekündigt, neben den Impfzentren einen Modellversuch in 40 Hausarztpraxen zu starten, um den Stau bei den Impfungen für über 80-Jährige aufzulösen. Hierbei sollen nach Vorstellungen des Landkreises auch die MVZ eine wichtige Rolle spielen.

„Darüber hinaus steht der Landkreis in engem Kontakt mit dem DRK und wird auch Stellwände für das geplante Temporäre Impfzentrum Grimma liefern“, informierte die Kreisbehörde.

Graichen: Lockerungen sind noch nicht greifbar

Wie berichtet, liegt die Inzidenz im Landkreis weiterhin über 100. „Damit seien mögliche Lockerungen bei Werten unter der 100er Marke zwar in Sicht, aber noch nicht greifbar.“ Den Abwärtstrend zu erreichen, wird nach Einschätzung von Landrat Henry Graichen durch die britische Mutation erschwert, die sich auch im Landkreis Leipzig ausbreitet. Bislang seien 20 laborbestätigte Fälle nachgewiesen. „Wir brauchen aber gerade jetzt eine gute Disziplin bei den Abstands- und Hygieneregeln, um Ansteckungen zu vermeiden, auch wenn es uns nach der langen Zeit vielleicht schwer fällt.“

Heime können Bundeswehr-Hilfe in Anspruch nehmen

Ein besonderer Schwerpunkt liege auf den Pflegeeinrichtungen. „Etwa 30 Prozent der Neuinfektionen werden uns aus den Pflegeheimen gemeldet“, sorgt sich der Kreischef und regt die Häuser an, Unterstützung durch die Bundeswehr anzunehmen. „Von den 47 Pflegeheimen im Landkreis arbeiten in 21 Einrichtungen Soldatinnen und Soldaten, sowohl in nichtpflegerischen Tätigkeiten als auch bei den Testungen“, so Graichen. Er rief am Mittwoch weitere Träger der Pflegeeinrichtungen sowie der Behindertenhilfe dazu auf, eine Unterstützung für ihre Häuser zu prüfen. Um Infektionen vorzubeugen, seien die helfenden Hände auch bei der Desinfektion, den Hygieneregeln sowie Corona-Tests wichtig und sinnvoll, so sein Appell.

Von sp