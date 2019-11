Kreisbereitschaftsleiter Peter Winter kritisiert Ungleichbehandlung der Helfer

Frohburg

Peter Winter ist hauptberuflich und im Ehrenamt Sanitäter mit Leib und Seele. Der 58-Jährige aus dem Landkreis Leipzig war schon als Erstklässler beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK). Er absolvierte später eine Krankenpfleger- und Sanitäterausbildung und wurde schließlich Rettungssanitäter. Beim Rettungsdienst im Leipziger Land hat er heute eine 47-Stunden-Woche.

Dazu kommen viele ehrenamtliche Stunden fürs DRK, denn er ist seit mehr als 20 Jahren Kreisbereitschaftsleiter und damit für die Absicherung großer Veranstaltungen wie dem Frohburger Dreieckrennen verantwortlich. Hinzu kommen Katastrophenereignisse wie von Hochwasser bedrohte Orte, Evakuierungen von Pflegeheimen nach anonymen Drohungen, Unfälle mit zahlreichen Verletzten. Seine Motivation bei alldem: „Es geht darum, Menschen zu helfen, wenn sie Hilfe benötigen.“

Der Einsatzzug für den Katastrophenfall vom Geithainer DRK-Kreisverband startet vom Frohburger Ortsteil Roda aus. Seit mehreren Jahren richten die Ehrenamtlichen dort die Hallen her, um acht Fahrzeuge, Feldküche, Equipment für den Sanitätsdienst sowie andere Gerätschaften sicher abzustellen und um das Personal von vier DRK-Ortsvereinen auszubilden.

Was die Ehrenamtler ärgert: Sie fühlen sich als Helfer zweiter Klasse. Wenn bei einem Katastrophenalarm Feuerwehrkameraden und DRK-Akteure vor Ort sind, gibt es keine Gleichbehandlung, kritisiert Winter. Die Kameraden würden bei Freistellung von ihrem Arbeitgeber bezahlt, weil die Kommune das Geld erstattet – für die Sanitäter jedoch gebe es diese Regelung nicht.

In der Praxis laufe es so, dass meist nur diejenigen vom DRK zum Einsatz kommen, die gerade frei haben. Wer seine Arbeitsstelle verlassen kann, bekommt es am Ende nicht bezahlt. „Wir wollen, dass die Helfer gleich behandelt werden“, meint der Kreisbereitschaftsleiter.

Dazu gab es 2018 eine Petition an den Landtag. Mit dem Erfolg, dass es nun etwas mehr Geld für die Ausrüstung gibt, aber am eigentlichen Problem „Helfer zweiter Klasse“ habe sich bisher leider nichts geändert.

Von Claudia Carell