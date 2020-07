Kreissportbund ehrt Sportchamps: Neukieritzscher Nachwuchs bekommt Besuch im Stadion

Neukieritzsch

Dienstags trainiert im Neukieritzscher Leichtathletikstadion eigentlich nur eine handvoll besonders leistungsorientierter Sportler unter Anleitung von Werner Kargel. „Spezialtraining“, sagt Werner Winkler, Abteilungsleiter Leichtathletik im Verein Sportfreunde Neukieritzsch.

Doch weil sich mit René Schober der Geschäftsführer des Kreissportbundes ( KSB) zu einem Besuch angesagt hat, hat Winkler ausnahmsweise auch die Gruppe der Sieben- bis Elfjährigen mit ihren Übungsleitern Simone Greulich und Mario Teske an diesem Tag ins Stadion geholt.

Denn der Anlass hat eine fröhliche Kulisse verdient. Schober ist gekommen, um die sechzehn Jahre alte Sarah Hermsdorf als Sportchamp 2019 auszuzeichnen. Der Verein Sportfreunde Neukieritzsch hatte sie nominiert, so wie in den drei Kategorien weiblich, männlich und Teams jeweils bis zu zehn Kandidaten für die Nachwuchssportler des Jahres von ihren Vereinen nominiert worden waren.

Fröhliche Kulisse bei der Ehrung im Neukieritzscher Stadion. Quelle: André Neumann

Ehrung vor Ort soll gemeinsame Party ersetzen

Sie alle, so ist es seit rund zehn Jahren guter Brauch, wären im März zu einer Sportlerparty ins Kinderparadies in Grimma eingeladen worden. Leider machte dass Virus SARS-CoV-2 diesmal einen Strich durch die Rechnung. Keine Ehrung, kein gemeinsamer Spaß im Spielparadies mit Klettergarten.

Nachdem die Vereine allmählich wieder ins Training eingestiegen sind, sei der KSB auf die spontane Idee gekommen, wie Schober sagt, die ausgefallene Ehrung wenigstens ein bisschen nachzuholen. Man kaufte Gutscheine beim Kinderparadies, packte die gemeinsam mit den Sportchamp-Urkunden und bedruckten Sport-Shirts in eine Tasche und machte sich auf den Weg zu den Vereinen.

Auch die Trainer bekommen Anerkennung. Quelle: André Neumann

„Im Nachwuchs sind ja alle Nominierten Sportchamps“, sagt Schober. Der auch für die Trainer T-Shirts mitgebracht hat. Winkler und Kargel sind ab sofort ausgewiesene „Sportchamp-Trainer“.

Deutsche Meisterschaft ganz knapp verpasst

Sarah Hermsdorf stammt eigentlich aus Borna, sie trainierte aber bis 2019 zwei Jahre in Neukieritzsch, weil es ihr hier im Verein besser gefiel. Und die Sprinterin und Hürdenläuferin war erfolgreich. Im vorigen Jahr verpasste sie über 100 Meter und 80 Meter Hürden nur um wenige Hundertstelsekunden die Qualifikation für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in ihrer damaligen Altersklasse.

Wegen dieser Leistungsentwicklung habe man sie als Nachwuchssportlerin des Jahres nominiert, obwohl damals schon klar war, dass Sarah den Verein verlassen würde. Seit einem Jahr lernt und trainiert sie am Sportgymnasium in Leipzig als Mitglied des Vereins DHfK.

René Schober und seine Kollegen nutzten die Besuche auch, um zu sehen, wie die Vereine die Corona-Krise überstanden haben und wie sie jetzt den Trainingsbetrieb wieder aufbauen. Ein Verein wie der Neukieritzscher, der über eigene Sportstätten verfügen, komme gut wieder ins Laufen. Schwerer hätten es die, die sich kommunale Sportstätten mit Schulen teilen müssen, wenn Kommunen mit der Öffnung gezögert und dann Schulen und Kindergärten den Vorrang vor den Vereinen gegeben hätten.

Sportler nahmen Trainingsgeräte mit nach Hause

In Neukieritzsch staunte Schober aber auch noch darüber, wie findig man in der Krise war. Sarah Hermsdorf, die auch in Leipzig nicht trainieren konnte, verlegte ihre Einheiten auf Waldwege zu Hause. Und wer von den Leichtathleten es wollte, der durfte sogar Sportgeräte mit nach Hause nehmen, erzählt Werner Winkler.

Zehnkämpfer Jens Lessig (18) bestätigt das. Eine Kugel, einen Diskus und ja, sogar einen Speer hatte er mitnehmen dürfen. Irgendwo fand sich wohl mal ein gut einsehbares, menschenleeres Feld. „Und aus Holz und gegabelten Zweigen haben wir uns Hürden gebaut“, erzählt der Sportler.

Sportfreunde Neukieritzsch starten Werbeaktion

650 Mitglieder hat der Verein Sportfreunde Neukieritzsch. Damit es mehr werden, wurde eine Werbeaktion gestartet. Nach den Sommerferien kann, wer möchte, drei Monate kostenfrei im Verein trainieren. Und wer bis Jahresende durchhält, muss erst ab dem nächsten Jahr Beitrag zahlen.

„In der Corona-Zeit wurde mehr Sport getrieben“, erläutert Werner Winkler die Hintergründe der Aktion. „Wir meinen, im Verein ist das noch schöner, man ist abgesichert und wird auch noch von Trainern und Übungsleitern betreut.“

T-Shirt für die Sportchamps 2019. Quelle: André Neumann

Da kann René Schober nur begeistert zustimmen. „Tolle Aktion“, sagt er. Sein Besuch in Neukieritzsch hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Sieger der zurückliegenden Sportlerwahl werden übrigens erst am 29. September bei der Tagung des Hauptausschusses des KSB bekannt gegeben.

Ehrung für U14 Geräteturnen beim SV Einheit Borna

Nicht nur Neukieritzsch hat Sportchamps zu bieten, auch Borna kann da mithalten. Die Turn-Mädchen der U14 vom SV Einheit Borna wurden ebenfalls nominiert und erhielten am Dienstagnachmittag von Schober ihre Auszeichnungen. Tessa Hubel, Hanna Thormeyer, Lene Rohnke, Josephine Madry, Sydney Freier und Lina Grüttner überzeugten mit ihren sportlichen Erfolgen.

Die U14-Mädchen des SV Einheit Borna (auf den Reckstangen) sind Sportchamps 2019. Quelle: Julia Tonne

Von André Neumann