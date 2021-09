Kreuzung statt Unterführung: So fährt man ab 13. September in Espenhain

Rötha/Espenhain

In der Agip-Tankstelle in Espenhain wartet das Team um Pächter und Betreiber Jens Kutschke sehnsüchtig auf die Freigabe der Straße nach Rötha. Die wurde am 19. Juli gesperrt, um die vierspurige Bundesstraße 95 auf zwei Fahrstreifen zurückzubauen. Weniger Durchgangsverkehr, weniger Kunden, bedeutete das an den Zapfsäulen und im Laden.

Kutschke telefonierte wöchentlich mit der Bauleitung und weiß nun: Am 13. September kann wieder ohne Umleitung zwischen Espenhain und der Autobahn-72-Anschlussstelle bei Rötha gefahren werden. Was für ihn besonders wichtig ist: Dann sollten Tankstellenkunden auch in beiden Richtungen links abbiegen können.

Ursprünglich sollte die Ortsverbindung auf dem verbleibenden Teil der alten B 95 schon am Freitag öffnen. Spätestens am Montag sollte sich dann die Verkehrsführung in Espenhain ändern. Doch im Laufe der Woche sickerte durch, dass es sich verzögern könnte.

Ampel statt Tunnel für Fußgänger

Offenbar ist die künftige Verkehrsregelung in Espenhain kompliziert. Noch am Donnerstag verschickte die Verkehrsbehörde ihre sogenannte verkehrsrechtliche Anordnung zur Prüfung unter anderem an die Stadt Rötha – um den Entwurf kurz darauf wieder zu ändern. Bis zuletzt blieb am Freitag unklar, ob mit der Freigebe der Straße in Richtung Rötha am Montag auch gleich die neuen innerörtlichen Reglungen greifen.

Am Freitag ist begonnen worden, die Ampel für die neue Kreuzung aufzubauen. Quelle: André Neumann

Immerhin sind die wesentlichen Änderungen klar. Mit dem Rückbau der bisherigen Fahrspur in Richtung Leipzig werden auch die Straßenunterführung an der Schule und der Fußgängertunnel zwischen der Straße des Friedens und der Otto-Heinig-Straße abgerissen. Der Fußgängertunnel ist schon gesperrt. Als Alternative wurde unweit entfernt ein ampelgeregelter Übergang installiert.

Kreuzung statt Unterführung für Autos

An der Alternative für die Kraftahrzeuge wurde hingegen am Freitag noch gearbeitet. Anstelle der Straßenunterführung wird nun – voraussichtlich in der Woche ab 13. September – eine Kreuzung zum wichtigsten Verkehrsknotenpunkt in Espenhain. Am Freitag waren Kollegen des Verkehrssicherungsunternehmens damit beschäftigt, die provisorische Ampelanlange aufzubauen.

Und so läuft es in Espenhain künftig: Der Verkehr entlang der B 95 liegt vorläufig auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz, die später zurückgebaut wird. Die von Störmthal kommende Staatsstraße 242 wird über eine neu gebaute Fahrspur am Netto-Markt zur B 95 geführt. Die Weiterfahrt in Richtung Tunnel und in Richtung Gasthof wird gesperrt, so geht es aus Plänen hervor, die der LVZ vorliegen. In den westlichen Teil von Espenhain gelangen Verkehrsteilnehmer über die schon gebaute Verlängerung der Hainer Straße unmittelbar an der Kegelbahn bis zur B 95.

Zwischen dem Netto-Markt und der Kegelbahn (oben, Mitte rechts) entsteht eine neue Kreuzung, die die bisherige Unterführung unter der B 95 ersetzt. Quelle: Screenshot

Auf veränderte Wege müssen sich auch Bewohner der Straße des Friedens einstellen. Wegen des vorgesehenen Abrisses der Fußgängerunterführung wird die Einmündung auf die Bundesstraße am Sparkassen-Container gesperrt. Die Siedlung ist dann für Autos nur noch an der Einfahrt nahe des Bahnhofes der Preßnitztalbahn zu befahren.

Unterführung wird erst 2022 abgerissen

Von der Autobahn GmbH wurde am Freitagnachmittag mitgeteilt, dass der bisherige Zeitplan für den weiteren Rückbau bestehen bleibt. Demnach werde die Fußgängerunterführung unter der Richtungsfahrbahn Leipzig ab dem 21. September abgerissen. Am Montag könnten aber schon Vorbereitungsarbeiten beginnen.

Die weiteren Rückbauten der Tunnel plant das Unternehmen erst für das kommende Jahr. Demnach wären die zweite Hälfte des Fußgängertunnels im Februar 2022 dran, die Brücke über der Unterführung im März. Bis dahin müsste der Autoverkehr dann schon auf die endgültigen Fahrstreifen, die bisherige Richtungsfahrbahn Leipzig, verlegt sein.

Die Unterführung unter der B 95 in Espenhain wird gesperrt und später abgerissen. Quelle: André Neumann

Die jetzigen Veränderungen im Verkehrsablauf werden also nicht die letzten in Espenhain sein, bis die einstige B 95 hier Geschichte ist. Der Rückbau der Bundesstraße zwischen Borna und Rötha ist Bestandteil des Baus der A 72. Aus der ehemals vierspurigen Bundesstraße wird eine durchgängig zweispurige Straße mit einem begleitenden Radweg.

Von André Neumann