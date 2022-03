Krieg gegen Ukraine: Bürgermeister von Kitzscher befürchtet Katastrophe

Kitzscher

Der Krieg in der Ukraine hat auch in der Sitzung des Stadtrates Kitzscher am Dienstagabend eine Rolle gespielt. „Es ist mit nichts zu rechtfertigen, dass man gewaltsam in ein Nachbarland eindringt und dort Menschen tötet.“ Mit diesen Worten verurteilte Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) zu Beginn den Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Reaktionen auf der ganzen Welt würden zeigen, dass das Vorgehen Putins inakzeptabel ist. Zugleich drückte Schramm seine Befürchtung aus, dass der Krieg „in einer Katastrophe enden“ wird. Auf jeden Fall werde es keine Gewinner, sondern nur Verlierer geben.

Es geht ihm nicht in den Kopf, bekannte Schramm, „warum das passierte und warum es niemand verhindern konnte“. Die Folgen dieses Krieges würden „wir alle“ spüren. Die Stadt bereite sich auch darauf vor, Flüchtlinge aufzunehmen. Er habe bereits mit den Wohnungsgesellschaften gesprochen. „Wir haben Wohnungen“, so Schramm.

