Kritik an neuer Buslinie: Jugendliche wollen nicht nach Rötha

Rötha

Kritik am neuen Dörferbus, der die Röthaer Ortsteile mit der Stadt verbindet, kommt auch von jugendlicher Seite. Vorgebracht hat sie Maximilian Anger, der Kinder- und Jugendbeauftragte des Röthaer Stadtrates, auf der jüngsten Sitzung des Gremiums. Die neue Buslinie 275 ist seit dem jüngsten Fahrplanwechsel am 15. Dezember in Betrieb.

Anger erneuerte jetzt eine Kritik, die schon zu Anfang genannt wurde: Dabei geht es darum, dass der Dörferbus nur bis Rötha fährt, nicht aber die wenigen Kilometer weiter bis zum Bahnhof Böhlen, wo die S-Bahn hält.

Jugendliche wollen nicht nach Rötha , sondern zur S-Bahn

„Die wenigsten Jugendlichen haben als Ziel Rötha. Die wollen nach Böhlen zum Bahnhof“, sagte Anger. Zwar gibt es einen unmittelbaren Anschluss mit einem Bus nach Böhlen, doch das Umsteigen auf dem Marktplatz in Rötha wird offenbar als störend empfunden. Außerdem: Nachmittags und Abends kommt man von Böhlen aus nicht wieder direkt in die Dörfer zurück.

Maximilian Anger, Kinder- und Jugendbeauftragter von Rötha, kritisiert den neuen Dörferbus. Quelle: André Neumann

Der letzte Bus der Linie 275 beginnt 11.42 die Rückfahrt vom Röthaer Markt. Danach kommt man nur über Kitzscher mit erneutem Umsteigen in die Ortsteile. Brigitte Engelmann aus Oelzschau kann das nach Gesprächen mit Einwohnern bestätigen: Einige, sagt sie, hätten das ausprobiert, seien bis Böhlen gefahren. „Sie kommen nicht wieder zurück in die Orte“, so Engelmann.

Uwe Wellmann will sich weiter um das Thema kümmern

Uwe Wellmann ( CDU), der auch Mitglied des Kreistages ist, kündigte an, sich dort weiter um das Thema bemühen zu wollen. Auch wenn ihm bis jetzt immer gesagt worden sei, dass es ja die Umsteigemöglichkeit nach Böhlen gebe. „Ich bleibe da dran“, sagte Wellmann.

Ein anderes Problem der neuen Buslinie könnte möglicherweise demnächst eine Lösung erfahren. Der Bus hält nämlich auf der Hinfahrt in die Stadt nicht in Espenhain, fährt dort direkt am Einkaufsmarkt vorbei. Grund ist, dass es an einem geeigneten Platz für einen Haltepunkt fehlt.

Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) kündigte an, dass es jetzt Tests auf dem Parkplatz des Marktes geben soll. Dabei würde ausprobiert, ob der Bus auf dem Parkplatz wenden und halten kann.

Von André Neumann