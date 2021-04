Kritik aus Rötha: Ampel an A-72-Auffahrt nutzlos und Winterdienst im Weg

Rötha

Die Brücke über die Autobahnanschlussstelle bei Rötha, die jetzt noch Espenhain-Nord heißt, war eins der ersten Bauprojekte der A 72 in der Region. Sie wurde gebaut und stand schon, als von der eigentlichen Autobahn noch nichts weiter zu sehen war als ein paar aufgeworfene Erdhaufen. Es war also eigentlich genug Zeit gewesen, um alle Details genau durchzuplanen.

Was offenbar nicht ganz funktioniert hat. Jedenfalls gibt es anhaltende Kritik. Anscheinend an Kleinigkeiten zwar, die aber für den Einzelnen ziemlich nervig sein können. Alles hat im Grunde mit drei Ampelmasten zu tun, die auf der Westseite der Anschlussstelle stehen, da, wo die Auffahrt zur A 72 in Richtung Chemnitz ist.

Die Brücke für die A-72-Anschlusstelle vor knapp fünf Jahren. Quelle: Jens Paul Taubert

Auffällig: Die Masten wurden vermutlich nachträglich eingebaut. Um ihre Füße herum liegen kleine Pflastersteine im Asphalt. Und sie stehen ziemlich genau in der Mitte des Rad- und Gehweges, der über die Brücke Rötha mit dem Ortsteil Espenhain verbindet. Diese Position nun verhindert unglücklicherweise, dass der Multicar des Bauhofes im Winter mit angebautem Räumschild auf dem Radweg nach Espenhain fahren kann.

Auf der Brücke würde nur Handarbeit helfen

Und selbst bis an den ersten Mast heranzufahren, ist im Winter ein Experiment. Denn: „Wir können dort nicht einmal wenden“, sagt Hans-Joachim Keil vom Röthaer Bauhof, als es kürzlich – und nicht zum ersten Mal – Kritik am Winterdienst auf dem Rad- und Gehweg zwischen Espenhain und Rötha gab. Während die Wege beiderseits der Brücke immerhin geräumt wurden, nachdem der Bauhof innerstädtisch seine Arbeit geschafft hatte, blieben Schnee und Eis auf der Brücke nämlich liegen.

Was übrigens nicht ausschließlich an den Ampelmasten liegt, die dem kleinen Räumfahrzeug im Weg stehen. Auf der Brücke ist es zwischen Geländer und Leitplanke schlichtweg zu eng. Da würde nur Handarbeit helfen. Ein Phänomen, das nicht nur diese Brücke bei Rötha betrifft. Auch in Borna war der Rad- und Gehweg zum Bockwitzer See im Winter ein paar Tage nach dem dichten Schneefall geräumt. Auf dem Stück auf der Brücke über die A 72 blieb der Schnee liegen und wurde zu Eis.

Alle Autos stehen gleichzeitig

Was die Masten mit der Fußgängerampel bei Rötha angeht, so haben die nicht nur ungünstige Positionen. Sie sind in den Augen vieler sogar nutz- und sinnlos. Das meint unter anderem der Espenhainer Ortsvorsteher und Stadtrat Heiko Anger (Wählervereinigung Röthaer Land). Aktuell ist die Situation auf der Westseite so: Gefahren werden kann hier nur auf die Autobahn nach links und von der Autobahn nach rechts. In eine andere Richtung geht es nicht. Autos kreuzen sich also nicht, nur die Radwegspur wird überquert.

Die Ampelmasten sind offenbar nachträglich mitten auf dem Geh- und Radweg aufgestellt worden. Die Ruf-Taster sind außer Betrieb. Quelle: André Neumann

Wenn die Ampel für Fußgänger auf Grün schaltet, bekommen die Autos aus beiden Richtungen zugleich Rot. Immer wieder. Meist kommen aber kein Fußgänger und kein Radfahrer. Die Ruf-Funktion wurde außer Betrieb genommen. Es gibt Rot und Grün im Takt. Die Ampel, sagt Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos), ist eine Forderung der Verkehrsbehörde im Landratsamt gewesen wegen eines Schulweges. Den, so der Bürgermeister, gibt es aber gar nicht, weil Rötha und Espenhain jeweils eigene Grundschulen haben.

Landratsamt verweist auf Gefahr für Radverkehr

Das Landratsamt wiederum will an der Fußgängerampel nicht rütteln lassen. Eine Anpassung kommt nicht in Betracht, heißt es seitens der Pressestelle. Die Ampel dient unter anderem der „sicheren Führung des touristischen Radverkehrs, der einen immer höheren Stellenwert einnimmt“, sagt Belinda Reg’n von der Pressestelle.

Ein Dauer-Grün für Rechtsabbieger würde aus Sicht der Behörde die Gefahr für Radfahrer drastisch erhöhen. „Es bestünde die Gefahr, dass sie nicht mehr registriert, sondern übersehen würden und der Abbiegeprozess, ohne anzuhalten, vollzogen würde. Konsequenz wäre eine fatale Kollision mit dem Radfahrer“, sagt Reg’n.

Von André Neumann