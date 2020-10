Kritikerin der linken Corona-Politik bleibt in Kreistagsfraktion

Belgershain

Roswitha Brunzlaff aus Belgershain bleibt weiter in der Kreistagsfraktion der Linken, auch wenn sie im September aus der Partei wegen derer Corona-Politik ausgetreten ist. „Keiner wollte sie rausschmeißen“, sagt Fraktionschefin Simone Lüdtke. Bei ihren Genossen aus dem Ortsverband Naunhof-Parthenstein-Belgershain stößt das auf völliges Unverständnis.

„Ich bin weiter links“, sagt Brunzlaff von sich. „Deshalb bleibe ich auch im Ausschuss Soziale Infrastruktur des Landkreises Leipzig.“ Die 61-Jährige ist seit 1994 Kreisrätin. „Dadurch bin ich vielen bekannt. Ich habe mich an zahlreichen Dingen beteiligt und möchte weiter für meine Wähler arbeiten“, erklärt sie. „Als Mitglied des Kreistags kann ich nun mal etwas bewegen.“

Eichhorn : Kreistagsfraktion handelt inakzeptabel

Das sieht Michael Eichhorn anders, der bei einem Austritt Brunzlaffs aus dem Parlament ihr Nachrücker gewesen wäre. „Wir fühlen uns von ihr in den Hintern getreten“, schimpft er. „Unsere Leute liefen sich zur Wahl die Hacken für die Partei ab, und nicht für sie. Deshalb wurde sie auch nicht als Frau Brunzlaff gewählt, sondern über die Liste der Linken.“ Und dann der Satz Eichhorns, der den Zwiespalt in der Partei offenbart: „Dass sie die Kreistagsfraktion nicht ausgeschlossen hat, ist nicht zu akzeptieren.“

Lüdtke : Brunzolaff leistet gute Arbeit

Lüdtke hingegen verweist auf die „gute Arbeit“, die Brunzlaff bisher leistete. „Wir verstehen uns gut“, betont sie und erklärt: „In unserer Fraktion gibt es viele, die nicht der Partei angehören, aber unsere Meinungen teilen.“

Zu Corona gehen die Ansichten jedoch weit auseinander. Roswitha Brunzlaff hatte ihren Parteiaustritt mit der Linie begründet, die die Linke in dieser Hinsicht fährt. Die Belgershainerin tritt unter anderem für eine Prüfung ein, ob das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle Personen in Schulen und Einrichtungen der Kinderbetreuung außerhalb des Unterrichts in Schulgebäuden und auf Pausenhöfen ausgesetzt werden kann.

Brunzlaff: Linke lässt Aushöhlung der Grundrechte zu

Durch die Nennung absoluter Zahlen positiv getesteter Menschen würden diese weiter in Angst gehalten. Die Linke als Opposition lasse die Aushöhlung der Grundrechte zu. Weil sie das kritisiert, so Brunzlaff, werde sie in ihrer Ortsgruppe als Rechte abgestempelt.

