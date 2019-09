Kuchenhäppchen beim „Bornaer Zwiebelmarkt“

Borna

Dass Borna und Zwiebeln zusammengehören, ist klar. So geht es auch beim Sächsischen Landeserntedankfest vom 4. bis 6. Oktober nicht ohne das herzhafte Gemüse, das bekanntlich bis vor einem Jahrhundert der Bornaer Exportschlager schlechthin war. Deshalb steht der „Bornaer Zwiebelmarkt“ mit dem bekannten Bornaer Zwiebellied aus diesem Grund im großen Festzelt auf dem Markt gleich zweimal auf dem Programm.

Letzte Aufführung bei der 750-Jahr-Feier von Borna

Dabei handelt es sich um ein folkloristisches Programm, in dem in Liedern, Tänzen und unterhaltsamen Texten die Geschichte des Zwiebelanbaus in Borna im Mittelpunkt steht. Das Programm stammt aus den 70er-Jahren und entstand für die Ensembles des Kulturhauses Böhlen. Zur 750-Jahr-Feier von Borna im Jahr 2001 wurde es sozusagen wiederentdeckt und von durch die Musik- und Kunstschule „Ottmar Gerster“ zum bisher letzten Mal aufgeführt.

Mehr als 30 Sänger aus Borna und Umgebung

Beim Landeserntedankfest ist es in leicht überarbeiteter Fassung zu erleben – und zwar am 5. Oktober, 11.30 Uhr, sowie am 6. Oktober, 14.15 Uhr. Lieder und Tänze sind neu arrangiert und werden vom Blasorchester der Musikschule begleitet. Für den „ Zwiebelmarkt“ wurde eigens ein Projektchor gegründet. Dazu fanden sich mehr als 30 sangesfreudige Damen und Herren sowie Kinder im Alter zwischen zehn bis 81 Jahren aus Borna und dem Umland zusammen. Die Vorbereitung lag in den Händen von Musikschulleiter Klaus-Dieter Anders.

Quelle: Andreas Döring

„Bänderbaum“ auf dem Bornaer Markt

Mit dem Tanzstudio Böhlen wirkt ein Ensemble an den beiden Aufführungen unter Leitung von Christoph Ullrich mit, mit dem sich sozusagen der Kreis zur Premiere des „Bornaer Zwiebelmarktes“ schließt. Das Tanzstudio gehörte einst zum Kulturhaus Böhlen und später zum dortigen Kulturverein Böhlen. Heute sind die Tänzer an die Musikschule angebunden. Das Tanzstudio tanzt auch immer wieder den so genannten „Bänderbaum“, der auch in der aktuellen Fassung des „ Zwiebelmarktes“ zu den Höhepunkten gehört. Die Besucher dürfen sich auch auf den Tanz mit den Kuchenbrettern freuen, bei dem am Schluss Zwiebelkuchenhäppchen zum Kosten verteilt werden.

Vergabe des Bornaer Zwiebepokals

Zwischen den einzelnen Liedern und Tänzen spricht Hans-Jürgen Ketzer, Vorsitzender des Heimatvereins des Bornaer Landes und langjähriger Leiter des Volkskundemuseums Wyhra, über das Verhältnis der Stadt Borna zu ihrem scharfen Gemüse. Im Rahmen des „Bornaer Zwiebelmarktes“ haben zudem Schüler aus Bornaer Grundschulen die Gelegenheit, sich mit Museumspädagogin Almut Zimmermann an Herstellung die Zwiebelzöpfen zu wagen. Während der ersten Aufführung des „ Zwiebelmarktes“ wird die größte Zwiebel des Sommers ermittelt. Ihr Besitzer erhält den Bornaer Zwiebelpokal. Eine Tradition, die in Vergessenheit geraten ist.

Von Nikos Natsidis