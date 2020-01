Kündigung: Regis muss ohne Bauexperten auskommen

Regis-Breitingen

Einen herben Schlag musste jetzt die Stadt Regis-Breitingen hinnehmen. Karin Mahler hat gekündigt und ihren Platz im Rathaus geräumt. Damit ist die Bauverwaltung der Kommune verwaist. „Vorerst muss ich selbst einige Aufgaben davon übernehmen“, sagt Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke). „Auch wenn ich kein Bauingenieur bin. Ich kenne ja die Projekte.“

Mitarbeiterin nur 15 Monate im Amt in Regis

Mahler hatte im letzten Quartal 2018 die Nachfolge von Uwe Zetzsche angetreten, der bei der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue in Treben (Kreis Altenburger Land, Thüringen) Bauamtsleiter geworden war; eine Position, die er in Regis schon bis zur Umstrukturierung nach dem Aus der Verwaltungsgemeinschaft mit Deutzen 2014 innegehabt hatte. Nach etwa 15 Monaten ist die Thüringerin nun ausgestiegen. Wegen Überarbeitung und fehlender Unterstützung, heißt es unter der Hand.

Umstrukturierung 2014 zu Lasten des Bauamtes

Mit der Auflösung des Bauamtes vor fünfeinhalb Jahren waren nur noch 1,5 Stellen für die Bauverwaltung übrig geblieben, allerdings nur die ganze tatsächlich besetzt worden. Das fällt Regis-Breitingen nun auf die Füße. Der Kollege im Rathaus, der sich laut Stellenplan zur Hälfte mit dem Thema beschäftigen müsste, ist nicht eingearbeitet.

Suche nach Ersatz für Bauverwaltung

Gleich nach Erhalt der Kündigung gab die Stadt ein Stellengesuch bei der Arbeitsagentur auf. Dadurch wurden Interessenten online früher informiert, als die Stadträte Bescheid wussten. Eine Eilsitzung der Abgeordneten brachte, wie sicherlich erwartet werden musste, keine Lösung und Abhilfe. Eine Nachfrage von Lenk bei Nachbarkommunen wegen Amtshilfe blieb zwar ohne aktuelle konkrete Zusage, erhielt aber wenigstens eine positive Antwort in Form von stundenweiser Unterstützung für den akuten Notfall.

Arbeit an Projekten mit Förderung nötig

Laut Bürgermeister herrscht momentan aufgrund der Winterzeit kein Hochdruck im Baubereich der Kommune. „Es ist jedoch überall was los, speziell in Projekten mit Fördermitteln.“ Verschiedene Bearbeitungsstufen müssten beachtet werden: Planungen, richtig aktive Vorhaben und solche mit Abrechnungen. „Da wäre es schon besser, wenn wir so schnell wie möglich den Posten wieder besetzen könnten“, hofft Wolfram Lenk.

Von Olaf Krenz