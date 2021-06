Künftige Kulturkirche Lobstädt – Orgelsanierung kostet 60 000 Euro

Lobstädt/Kahnsdorf/Großzössen

In zwei Jahren soll die historische Orgel in der Lobstädter Kirche restauriert werden. Das Instrument, von Richard Kreutzbach gebaut, stammt aus dem Jahr 1887. Richard ist der Sohn von Urban Kreutzbach. Der Vater, ein gebürtiger Däne, hatte sich im Jahr 1828 mit einer Orgelwerkstatt in Borna selbstständig gemacht und gilt als der zweite große Orgelbaumeister nach Gottfried Silbermann, der im Leipziger Süden seine Spuren hinterlassen hat.

Große Herausforderung

Die Restaurierung der Orgel ist allerdings eine große Herausforderung, wie der Bornaer Kantor und Kirchenmusikdirektor Jens Staude sagt. Benötigt werden dafür insgesamt 60 000 Euro. Davon muss die Emmauskirchgemeinde Bornaer Land, zu der seit Beginn des letzten Jahres auch Lobstädt gehört, immerhin etwa 15 000 Euro als Eigenanteil aufbringen. Der große Rest soll aus Fördertöpfen finanziert werden.

Orgel wird generalüberholt

Bei der Generalüberholung der Lobstädter Orgel muss etwa die Windlade repariert werden. Auch die Pfeifen sind zu reinigen. Sämtliche Schäden sind in einem umfangreichen Gutachten aufgelistet. Im Jahr 1966 hatte die Rochlitzer Orgelbaufirma Reinhard Schmeisser die Disposition des Instruments verändert.

Orgel in Großzössen soll verkauft werden

Während es also Zukunftsaussichten für die Orgel in Lobstädt gibt, sieht es für die Instrumente in den beiden benachbarten Kirchen Kahnsdorf und Großzössen weniger gut aus, sagt der Kantor. Beide Orgeln hätten ebenfalls einen Orgelbauer nötig. Das führt am Ende auch zu bitteren Entscheidungen. So zeichnet sich ab, „dass wir der Landeskirche die Orgel in Großzössen zum Verkauf anbieten“. Eine Reparatur lohne sich nicht, „wenn wir die Orgel vielleicht einmal im Monat oder auch nur einmal im Vierteljahr brauchen“. Stattdessen soll dort in der Perspektive eine elektronische Orgel genutzt werden, die bereits in der Kirche steht.

Hoffnung für die Orgel in Kahnsdorf

Hoffnung gibt es dagegen für die Orgel in Kahnsdorf. Kantor Staude rechnet allerdings damit, dass ein Orgelbauer hier günstigstenfalls in zehn Jahren anrücken wird. Zuvor müsse ohnehin der Kirchturm saniert werden. Und natürlich geht es auch in Kahnsdorf um eine Menge Geld.

Jens Staude vor der Orgel in der Kirche Lobstädt. Quelle: Jens Paul Taubert

Vier Veranstaltungen bis zum Oktober

Das gilt eben auch für das Instrument von Richard Kreutzbach, der die Bornaer Orgelbauwerkstatt seines Vaters noch 34 Jahre nach dessen Tod im Jahr 1869 fortführte. Die Orgel in Lobstädt hat zwar großen Reparaturbedarf, ist aber nach wie vor spielbar. Das soll für die Finanzierung der Restaurierung genutzt werden. Insgesamt vier Benefiz-Veranstaltungen finden deshalb bis zum Oktober in der Kirche statt.

Musikalische Vesper

Los geht es am 5. Juni, 19 Uhr, wenn in der Lobstädter Kirche „Orgel und Gesang“ mit Kantor Staude und seiner Frau Christina Staude auf dem Programm stehen. Es handelt sich dabei schon aus Pandemie-Gründen nicht um ein Kirchenkonzert im klassischen Sinne, sondern eben bewusst um eine musikalische Vesper, bei der Spenden für die Orgelrestaurierung gesammelt werden sollen. Es erklingen Orgelwerke von Christian Ritter, Dietrich Buxtehude, Gustav Merkel und Johann Sebastian Bach sowie zwei Lieder aus dem Zyklus „Biblische Lieder“ von Antonin Dvorak. Die Orgel-Vespern werden in den nächsten Jahren fortgesetzt.

Lobstädt wird zur Kulturkirche

Die Kirche in Lobstädt ist bereits saniert worden. Sie soll innerhalb der Emmauskirchgemeinde zu einer Kulturkirche auf dem Lande werden.

Lesen Sie auch

Von Nikos Natsidis