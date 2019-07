Neukieritzsch

Der künftige Neukieritzscher Gemeinderat Werner Winkler hat gemeinsam mit dem bisherigen Ratsmitglied Claus Meiner (beide Freie Wählergemeinschaft Neukieritzsch Sport) kürzlich Schulen besichtigt, die baugleich mit der Grundschule „4 Jahreszeiten“ in Deutzen sind. Ziel: Erkenntnisse darüber, wie in anderen Kommunen mit solchen Gebäuden verfahren wurde.

Die beiden treibt vor allem die Frage um: „Ist es sinnvoll, nur über einen Neubau zu sprechen?“ Wie berichtet, wird der Schulbetrieb in Deutzen ab Mitte August nach Neukieritzsch notausgelagert – wegen erheblicher Mängel an den elektrischen Anlagen. Unklar aber ist, wie es zukünftig weitergehen soll mit der Schule.

Neukieritzscher Gemeinderat Werner Winkler sucht nach einer Lösung für die Probleme der Sanierung der Grundschule Deutzen. Quelle: Ralf Seegers

Wie wurden Schulen aus den 60er-Jahren woanders saniert?

Um zu erfahren, wie Schulen aus der gleichen Bauzeit und nach gleicher Bauart saniert worden sind, haben sich Winkler und Meiner auf Spurensuche begeben – in Leipzig an der Karl- Liebknecht-Grundschule und an der Marienbrunner Grundschule An der Märchenwiese sowie in Berlin-Pankow. „Wir wollten einfach mal wissen, wie andere Städte mit einer Schule verfahren, die in den 60er-Jahren entstanden ist“, begründet Winkler das Unterfangen.

Sie haben unter anderem die Haushaltsvorlage zur Sanierung in Marienbrunn an den Leipziger Stadtrat einsehen können und mit den Schulleitungen gesprochen. „Und in allen Schulen, die wir gesehen und mit denen wir gesprochen haben, wurde die Elektrik so ertüchtigt, dass sie den aktuellen Richtlinien und Vorgaben entsprach.“

Der künftige Neukieritzscher Gemeinderat Werner Winkler hat gemeinsam mit dem bisherigen Ratsmitglied Claus Meiner baugleiche Grundschulen besichtigt, um eine Lösung für Deutzen zu finden. Quelle: Julia Tonne

So habe die Grundschule in Marienbrunn vor zehn Jahren vor ähnlichen Probleme gestanden. Nur zwei Jahre später, 2011, war das Gebäude für 1,8 Millionen umfangreich saniert worden und wieder bereit für den Schulbetrieb.

Winkler und Meiner wünschen sich Kooperation mit Regis-Breitingen

Winkler und Meiner geht es darum, „eine absolute Sicherheit für die Eltern und Kinder noch bis Schuljahresbeginn herzustellen“, eine Kooperation mit Regis-Breitingen anzustoßen und einen Kostenvergleich zu fordern, der die Kosten für eine Sanierung der Schule und für einen Neubau gegenüberstellt. „Die Gemeinde Neukieritzsch muss sich den Problemen in Deutzen stellen“, fordert Winkler. Die Eltern würden in diesen Wochen „hin- und hergeschubst“ ohne zu wissen, wie es in drei Wochen weitergehen soll.

Auch Claus Meiner geht es darum, „eine absolute Sicherheit für die Eltern und Kinder noch bis Schuljahresbeginn herzustellen“. Quelle: André Neumann

Winkler ist wichtig, dass nicht nur über einen möglichen Neubau gesprochen wird, sondern auch Lösungen in einer Sanierung gesucht werden. „Sinnvoll ist auf jeden Fall, eine Zusammenarbeit mit Regis anzustoßen und möglicherweise Oberschule und Grundschule in Deutzen zu bündeln“, macht er deutlich. Denn auch Regis brauche dringend eine Lösung für seine Oberschule. Zwar gebe es aus seiner Sicht durchaus eine Chance auf einen Neubau in Deutzen, an dem sich auch Regis beteiligt. Sollte das aber nicht gelingen, „steht die Frage: Schafft es Neukieritzsch im Alleingang?“.

Mit knapp 60 Schülern sei das Haus nicht ausgelastet

Bliebe dann noch das Problem der Auslastung zu bewältigen. Mit knapp 60 Schülern sei das Haus nicht voll zu kriegen. „Warum kann man dann nicht darüber nachdenken, auch Kindergarten und Krippe dort unterzubringen?“

Schon deutlich früher hätte die Gemeinde aus seiner Sicht Flagge für Deutzen zeigen müssen. „Die Verwaltung hat das Thema Deutzen und Schule unterschätzt“, betont Winkler. Zudem sei viel zu viel Geld in andere Projekte gesteckt worden. So sieht es – genauso wie die Eltern – auch der künftige Gemeinderat kritisch, dass die Verwaltung in den Umbau des Konsums zur Bibliothek rund 20.000 Euro stecken wird. Das Geld wäre seiner Ansicht nach besser in die sofortige Sanierung oder mindestens in Planungsaufgaben geflossen, um den Schulbetrieb dort zu gewährleisten. Die Bibliothek hätte problemlos durch die Fahrbibliothek ersetzt werden können.

Von Julia Tonne