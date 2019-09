Künstler bringt Open-Air-Kino nach Regis

Regis-Breitingen

Das Pleißestädtchen erlebt tatsächlich eine neue Kino-Saison. Mit der Wiederauferstehung des alten, verfallenen Lichtspielhauses in der Bornaer Straße von Regis-Breitingen hat das aber nicht wirklich zu tun. Auch wenn hier Samstagabend der Treff für den Auftakt-Termin ist. Vielmehr geht es um Freiluft-Filmvorführungen, die zur zweiten Runde der Kunst-Aktion „Inside – Out“ gehören, die der Verein „Kulturbahnhof“ aus Markkleeberg hier veranstaltet.

Im Projekt des aus Berlin stammenden Simon Korn, studierter Architekt und Stadtentwickler, geht es darum, mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen über Wünsche, Geschichten und Vorstellungen für und über die Stadt. Die Open-Air-Kino-Idee ist da der Aufhänger. Vorgestellt hat er diese – wie sich auch andere Künstler mit ihren Ansätzen präsentierten – beim Neptunfest im Freibad und beim Wohngebietsfest im „Kuchenstück“.

Simon Korn hat mit der tatkräftigen Unterstützung von kleinen und großen Regis-Breitingenern Hocker und Stühle gezimmert und gestaltet. Quelle: Verein Kulturbahnhof

Kino-Möbel für Regis-Breitingen wurden selbst gezimmert

Dort in Regis-Nord hat Korn zudem mit tatkräftiger Unterstützung von kleinen und großen Regis-Breitingenern Kino-Möbel gezimmert und gestaltet. Hocker, Stühle, den Platz für den Beamer. Nach einer Woche Sägen, Bohren, Schrauben und Möbelwerkstatt-Fachgesprächen soll es nun losgehen.

Natürlich dürfen die Kino-Möbel farbig sein. Quelle: Verein Kulturbahnhof

Dokumentarfilm „Trockenschwimmen“ wird im Sommerkino gezeigt

Interessenten können heute, 20 Uhr, am alten Kino zusammenkommen. Nach einleitenden Worten zum Projekt geht es dann zum Markt. Über eine Leinwand, vor der die Sitzgelegenheiten aufgestellt sind, flimmert ab etwa 20.30 Uhr der Dokumentarfilm „Trockenschwimmen“ der Leipziger Regisseurin Susanne Kim. Sie zeigt, wie Senioren Schwimmen lernen wollen – wobei das auch als Metapher für Leben lernen steht.

Der Eintritt ist hier ebenso frei wie bei den weiteren Terminen. Am 13. September, 18 Uhr, wird zum Modeladen in der Rathausstraße eingeladen, wo es heißt „Überraschungsfilm – Kinder- und Jugendkino ab 10 Jahren“. Am nächsten Abend ab 20 Uhr läuft ein „Überraschungsfilm – Oskar-prämiertes Kino für Jung und Alt“ an einem noch nicht genannten Veranstaltungsort.

Und dann ist am 15. September der Modeladen erneut Gastgeber. An dem Sonntag sind ab 11 Uhr DEFA-Trickfilme für Kinder ab fünf Jahre zu sehen. Eine Stunde zuvor soll ein Mitbring-Brunch steigen. Die Familien sind aufgefordert, kleine Speisen beizusteuern.

Von Olaf Krenz