Künstler und ein Experiment am Rand von Borna

Eula

Experimentelles Theater oder auch ein Theaterexperiment – das ist in Borna eher die große Ausnahme. Erst recht in Eula, wo es am Sonntagnachmittag „ Eulas feine Unterschiede“ zu sehen gab. Eingeladen hatte das Leipziger Theaterkollektiv TAG, das auf Einladung des Dorfvereins Gestewitz eine „szenische Feldanalyse“ auf die Bühne des Vereinshauses brachte.

Publikum aus Eula und Gestewitz

Oder besser davor, denn die Veranstaltung unter ausdrücklicher Einbeziehung des Publikums spielte sich im Saal ab. Gekommen waren mehr als 20 Besucher, vor allem aus Eula, Gestewitz und Haubitz. Dass es nicht mehr waren, dürfte dem prächtigen Gartenwetter geschuldet sein. Im Vorfeld hatten die Theatermacher um Justus Wenke und Matthias und Melanie Sterber intensive Vor-Ort-Recherche betrieben, etwa beim Männerchor Eula, wo die Leipziger Performer auch selbst mitsangen. Und natürlich in Gesprächen mit Eulaern, wofür David Knoke, der Vorsitzende des Dorfvereins, die Weichen gestellt hatte. Immerhin, so die Ankündigung, sollten die „Interessen und Bedürfnisse“ der Eulaer ergründet werden. Grundlage der Veranstaltung/Aufführung war das Stück „Die feinen Unterschiede“, das in diesem Jahr bereits mehrfach in der Leipziger Schaubühne " Lindenfels" aufgeführt wurde.

Kabarett oder Oper

Die Besucher mussten Fragen im Chor vorlesen und dann beantworten, beispielsweise ob und welchen ARD-Tatort sie gern sehen. Oder ob sie gern in die Oper gehen (durchaus nicht ungern) oder ins Kabarett (deutlich mehr). Heraus kam in der Erhebung der speziellen Art auch, welche Assoziationen die Besucher bei den Stichworten Stadt (viele Menschen, Verkehr und Stress) und Land (schlechte Verkehrsanbindung) hatten.

Bestandteil der Interkulturellen Wochen

„ Eulas feine Unterschiede“ gehörte zum Programm der Interkulturellen Wochen im Landkreis Leipzig. Sie laufen noch bis zum 6. Oktober.

Von Nikos Natsidis