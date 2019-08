Regis-Breitingen

Kommt das alte und verfallene Kino in Regis-Breitingen nahe des Freibades noch einmal zu verflossenem Ruhm. Wenigstens gedanklich will das der aus Berlin stammende Künstler Simon Korn erreichen, der gerade eine Freiluft-Kino-Idee für die Stadt verfolgt.

Korns Vorhaben ist Teil der zweiten Runde des Künstler-Projektes „Inside out“, die der Verein „ Kulturbahnhof“ aus Markkleeberg jetzt in der Stadt an der Pleiße veranstaltet. War es im Frühjahr die Kleingartensparte „Bergmannsruh“, die fünf Künstler zur Auseinandersetzung mit der Regiser Wirklichkeit anregte, so ist es jetzt das Wohngebiet „Kuchenstück“ in der Deutzener Straße.

Dirk-Oelbermann-Stiftung finanziert Kunst-Projekt in Regis

Dank der Dirk-Oelbermann-Stiftung dürfen Jessica Arseneau ( Leipzig), Lena Flohrschütz ( Leipzig), Ingeborg Lockemann ( Berlin), Simon Korn ( Berlin) und Hannah Sieben ( Leipzig) in den kommenden Wochen kostenlos im „Kuchenstück“ wohnen und von hier aus gemeinsam mit Bewohnern Veränderungsprozessen in Regis-Breitingen nachspüren.

„Sie fragen nach Vergangenem, aber auch nach der heutigen Situation der Stadt und möglichen Zukunftsutopien. Im Austausch mit den Menschen vor Ort entstehen so künstlerische Arbeiten im öffentlichen Raum“, beschreibt Ina Luft vom „ Kulturbahnhof“ das Vorhaben. Begleitend dazu gebe es wie schon während des Projektes in der Gartenanlage ein kostenloses Kulturprogramm.

Erstmals öffentlich auftreten wollen die Mitwirkenden der jetzigen Projektphase am 24. August beim Neptunfest im Freibad. Das Fest beginnt 14 Uhr. Dorthin bringt der Verein eine Druckwerkstatt für Kinder mit, außerdem stellen sich die Künstlerinnen und Künstler vor. Lena Flohrschütz wird dort schon erste fotografische Arbeiten zeigen.

Begegnung mit den Künstlern beim Wohngebietsfest im „Kuchenstück“

Die nächste Begegnung mit den Künstlern gibt es eine Woche später beim Wohngebietsfest im „Kuchenstück“. Und hier will dann auch Simon Korn seine Idee für das Freiluft-Kino unter die Leute bringen. Der Architekt und Stadtentwickler, der auch künstlerisch arbeitet, will Wünsche und Ideen entgegennehmen und mit Regisern Möbel für das Freiluft-Kino bauen, das am 7. September eröffnet werden soll.

Wo genau, das steht noch nicht fest. Der Berliner hat aber in einer Collage schon mal angedeutet, wie es aussehen könnte, wenn es gelänge, das Kinoprojekt tatsächlich vor der Kulisse des einstigen Kinos umzusetzen.

Eröffnet werden soll das Kino am 7. September. Wo und wann genau, das will der „ Kulturbahnhof“ noch bekannt geben.

Von André Neumann