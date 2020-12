Künstler zaubern Eisskulpturen auf den Pegauer Markt

Pegau

Eiszeit auf dem Pegauer Markt: Vier Akteure haben am Sonnabend kurzlebige Skulpturen aus gefrorenen Blöcken gestaltet. Urheber des Kunstprojektes in der Vorweihnachtszeit war das Kitzener Ehepaar Sebastian Harbort und Jiang Bian-Harbort, das die Aktion schon lange geplant hatte. Aufgrund der Corona-Einschränkungen hatte es allerdings auf große Werbung im Vorfeld verzichtet. Dennoch fanden sich zig Schaulustige am Weihnachtsbaum ein.

Kitzener Paar mit Erfahrungen und Gästen

Das Künstlerduo arbeitet schon viele Jahre auch international mit Eis und Schnee, etwa in Kanada, Japan, den USA und Skandinavien. Für „ Eiszeit – Lichtblicke in Pegau“ hatte es sich Papa Joachim „Jo.“ Harbort ( Zwickau) und Katja Jaroschewski ( Halle) eingeladen.

Vielgestaltige Figuren aus Eisblöcken geholt

Mit Kettensäge und Eispickel, Meißel und Schlägel „zauberten“ die vier Schwan, Fisch und Pinguine sowie Eiskristall und Engel hervor. Sogar eine Vase für roten Mohn und ein Heizkörper, natürlich ohne Heißwasser- oder Elektroanschluss, entstanden unter den geschickten Händen. Wobei nicht alles klappte: Ein geplanter Pilz entpuppte sich schließlich als Qualle.

In der Blauen Stunde wurden die Skulpturen aus dem Inneren ihrer Sockel beleuchtet.

Von Mathias Bierende