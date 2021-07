Kuhnau in Rötha: Deshalb ist dieses Konzert etwas ganz Besonderes

Rötha

Fast jeder kennt den Namen Johann Sebastian Bach. Der war von 1723 bis 1750 Thomaskantor in Leipzig und schrieb jede Menge bekannte und berühmte Musik. Komponiert hat auch sein unmittelbarer Vorgänger an der Thomaskirche. Doch ist das Werk von Johann Kuhnau (1660 bis 1722) viel weniger bekannt.

Leipziger Musiker um den Leiter des Gewandhaus-Chores Gregor Meyer haben sich vorgenommen, das zu ändern. In einem mehrjährigen Projekt spielen sie das geistliche Vokalwerk von Johann Kuhnau auf acht Tonträger ein. Jedes Jahr nahmen sie Musik für eine CD auf, die zumeist ein Thema vereinte.

Achtes Teilprojekt wieder in St. Georgen

Die Aufnahmen fanden in Rötha fast immer in der Kirche St. Georgen statt, nur einmal wichen Gregor Meyer und die Ensembles Opella Musica und Camerata lipsiensis in die Marienkirche aus. Jetzt geht das Mammut-Projekt zu Ende. Am 13. Juli singen und spielen die Musiker in St. Georgen für die achte und letzte CD. Sie soll den Titel „Ende Gut“ tragen und im Mai 2022 erscheinen. Damit würde rechtzeitig zu Kuhnaus 300. Todestag am 5. Juni 2022 die Gesamteinspielung von dessen geistlicher Musik zugänglich sein.

Für Orgeljubiläum wird Nachkomposition einstudiert

So wie bisher in jedem Jahr geben die Musiker zu Beginn ihrer Aufnahmewoche in Rötha ein Konzert. Das und der für die Tonaufnahmen gewählte Ort haben einen Grund. Es gibt nämlich eine besondere Verbindung des einstigen Thomaskantors zu Rötha und der Kirche St. Georgen. Kuhnau hatte hier im Jahr 1721 die Silbermannorgel eingeweiht, auf der jetzt seine Musik gespielt wird.

Der Bach-Vorgänger hatte für die Einweihung der ersten Röthaer Silbermannorgel – die zweite, etwas jüngere, steht in der Marienkirche – sogar eigens eine Kantate komponiert. Allerdings sind diese Noten verschollen. Bekannt ist nur der Text, und zu dem gibt es eine Nachkomposition.

Festgottesdienst am 26. September

Die erscheint zwar nicht auf der CD, da sie nicht von Kuhnau selbst stammt. Gregor Meyer wird sie mit den beiden Ensembles trotzdem einstudieren. Sie soll mit dem Text der Original-Kantate am 26. September öffentlich aufgeführt werden, wenn in der Georgenkirche mit einem Festgottesdienst die Festwoche anlässlich des Jubiläums „300 Jahre Silbermannorgel“ eröffnet wird.

Im Konzert am Dienstag erklingt zunächst Kuhnau-Musik, die auf der letzten Scheibe zu hören sein wird. Der Beginn ist am 13. Juli, 19.30 Uhr, in der Georgenkirche. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

