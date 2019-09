Kultband Dschinghis Kahn kommt nach Deutzen

Neukieritzsch/Deutzen

Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie gibt es am Sonntagnachmittag im Kulturpark Deutzen.Das so genannte „Sonntagscafé“ des Kulturparksmit den Wohnungsgenossenschaften Rend und WBG ist die Nachfolgeveranstaltung des früheren Familientages der Generationen.

Kinderprogramm mit Jolly Jumper in Deutzen

Auf die Besucher des Parkes warten dann ab 14 Uhr Attraktionen wie Bogenschießen und Trekker fahren, außerdem ein Kinderprogramm mit Jolly Jumper. Als Höhepunkt des Festes tritt ab 16 Uhr die Band Dschinghis Khan auf. Die hatte ihre große Zeit ab 1979 und in den achtziger Jahren mit Titeln wie Dschinghis Khan, Moskau und Rom. Seit etwa 2005 gibt es verschiedene Auftritte und Projekte.

Das Sonntagscafé schließt sich unmittelbar an ein anderes großes Ereignis in Deutzen an. Am Sonnabend und Sonntag findet dort auf dem Sportplatz direkt neben dem Kulturpark die Deutsche Meisterschaft im Agility-Hundesport statt.

Von André Neumann