Böhlen

Wenn das Kulturhaus in Böhlen wieder seinen Betrieb aufnehmen kann, dürfte vielen Besuchern eine gravierende Veränderung auffallen: Angelika Kupke fehlt im Team. 13 Jahre gehörte sie hierher, kümmerte sich um Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Künstleragenturen, verkaufte aber auch Tickets und organisierte, was nötig war. Jetzt ist die 64-Jährige in den Ruhestand gegangen und das Kulturhaus ist für sie künftig mehr Erholung denn Arbeit.

In den vergangenen Monaten konnte sie schon mal ein bisschen üben, was es heißt, Rentnerin zu sein, auch wenn es ihr schwer fällt, sich selbst als solche zu bezeichnen. Und auch ihre Familie lernte eine ganz andere Seite an ihr kennen. „Ich hatte das erste Mal seit vielen Jahren Silvester frei“, erzählt sie. Und auch die zahlreichen Wochenenden in den vergangenen Lockdown-Monaten verbrachte sie zuhause. Mehr als ungewöhnlich für eine Frau, die immer im Hintergrund bei den unzähligen Veranstaltungen im Kulturhaus die Fäden in den Händen hielt.

Studium zur Wirtschaftsingenieurin

Dabei hatte sie sich mit den Jahren an die Wochenend-Dienste und langen Theater- und Konzertnächte gewöhnt, „irgendwann kennt man es nicht mehr anders. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier“, macht sie deutlich. Und missen wollte sie ihre Arbeit schon gar nicht, schließlich gehörte Kultur zu Kupke wie der sprichwörtliche Deckel zum Topf.

Denn, so erzählt sie, war Kultur für sie schon immer mehr als schmückendes Beiwerk, weshalb sie sich – vom Singekreis kommend – für ein Gesangsstudium beworben hatte. Doch die Zusage dafür kam später als die Zusage für ein Studium zur Wirtschaftsingenieurin. Es verschlug sie daher als Ökonomin in Regis „in die Kohle“. Doch die Kultur ließ sie nie ganz los. Einen Teil ihrer Arbeitszeit verbrachte sie damit, für den Betriebsfunk zu sprechen und zu recherchieren. „Wir haben unter anderem Berichte zum Betriebsgeschehen gesendet“, erzählt sie. Nur logisch also, dass eine Weiterbildung in der Kulturschule folgte, so dass Kupke ab 1979 die stellvertretende Leitung des Kulturhauses Deutzen übernahm, das zur Brikettfabrik gehörte. „Und die Arbeit hat mir unglaublich viel Spaß gemacht“, erinnert sie sich. Bis Mitte der 90er Jahre war sie für das Bühnenprogramm zuständig, für Vertragsgestaltungen, für die Arbeit mit den Künstlern.

Aufregung bei Konzerten der US Army Europe Band

Und dennoch folgte Mitte der 90er Jahre noch einmal ein Abstecher in die Ökonomie, Kupke arbeitete unter anderem als Revisorin und war für die Optimierung von Betriebsprozessen zuständig, außerdem war sie zeitweise im Landratsamt tätig, das sie einige Monate ins Kulturhaus Böhlen schickte – ihren späteren Arbeitsplatz. Allerdings sollte es noch bis 2008 dauern, bis sie endgültig in Böhlen ihre betrieblichen Wurzeln schlug.

Berührungsängste kannte Kupke nie – egal, ob Gregor Gysi aus seinem Buch las oder die Puhdys den großen Saal im Kulturhaus rockten. „Auch Künstler sind nur Menschen“, bringt sie es auf den Punkt. Dennoch gab es durchaus Abende und Veranstaltungen, bei denen auch sie als „alter Hase im Showgeschäft“ aufgeregt war. Zum Beispiel bei Konzerten der US Army Europe Band und bei Auftritten der Wadokyo Trommler.

Ruhestand wird ausgefüllt mit Haus, Garten, Hund und Katze

Ansonsten gehörten Verhandlungen mit Agenturen und Gespräche mit den Künstlern zu ihrer Arbeit im Hintergrund. „Und wenn es dort funktioniert und kein Besucher die Anstrengungen hinter den Kulissen bemerkt, läuft der Betrieb im Kulturhaus reibungslos“, betont sie. Nun wird es für Kupke deutlich ruhiger, und doch wird sie nach den vielen Jahren im Kulturmanagement ihre Arbeit vermissen. Und das Team, mit dem sie Hand in Hand gearbeitet hat, bestehend aus Kulturhausleiterin Christiane Fuhrmann, Bühnenmeister Detlef Horbach, Annette Bergmann und Margit Schiewick.

Ruhig bedeutet für die 64-Jährige aber keineswegs langweilig. Mit einem Fachwerkhaus in Ramsdorf, an dem noch einiges zu tun ist, mit vier Enkeln, Garten sowie Hund und Katze dürfte genug Trubel bleiben. „Und da in den letzten Jahren viel liegen geblieben ist, kann ich das jetzt alles nachholen“, sagt sie. Auch an den Wochenenden. Und Feiertagen.

Von Julia Tonne