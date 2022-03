Kulturhaus Böhlen wird zum Sprungbrett für die Stardirigenten von morgen

Böhlen

Die Anweisungen sind eindeutig. „Linke Hand“, ruft Michel Tabachnik dem jungen Mann am Pult zu. Einem sehr jungen Mann. Maximilian Haberstock ist 17 Jahre und steht noch vor seinen Abiturprüfungen. Jetzt steht er vor den Musikern des Leipziger Symphonieorchesters (LSO) im Kulturhaus Böhlen. Vor ihm die Partitur von Brahms´ erster Sinfonie. Ein klassischer Hochkaräter, der auch mehr als anderthalb Jahrhunderte nach seiner Uraufführung zum Standardrepertoire in den Konzertsälen in aller Welt zu hören ist. „Das ist eine verrückte Musik“, sagt Tabachnik. Er ist der Leiter des Meisterkurses für junge Dirigenten, der mit Unterbrechungen seit Jahren in Böhlen stattfindet.

Maximilian Haberstock bei der Arbeit mit dem Leipziger Symphonieorchester. Neben ihm Michel Tabachnik, der künstlerische Leiter des Meisterkurses. Quelle: Nikos Natsidis

Junge Dirigenten aus neun Ländern

Mit von der Partie sind in diesem Jahr junge Dirigenten aus neun Ländern, etwa aus Südkorea und China, aber auch den USA, der Ukraine, Argentinien und Deutschland. Es sind junge Leute, die zu großen Hoffnungen berechtigen, wie Michael Zukernik von der Concert Media Zürich sagt, die den Kurs ausrichtet. Der Lehrgang läuft seit Montag. Für die jungen Leute ist die Arbeit mit dem LSO eine große Chance, gibt Zukernik zu verstehen. Am Ende entstehen Videos, mit denen sich die Meisterschüler später bewerben können.

Sony Classical in Böhlen

Junge Leute wie Morgan Icardio, ein 16-Jähriger aus Italien. Seinetwegen haben sich auch Vertreter von Sony Classical in Böhlen angekündigt. Sie sind im Böhlener Kulturhaus auf der Suche nach den Pultstars von morgen. Insgesamt steht im Rahmen des Meisterkurses neben acht Orchesterproben in Böhlen auch die Arbeit mit doppeltem Klavier im Bechsteinhaus in Leipzig auf dem Programm.

Weiterer Kurs im Mai

Der Meisterkurs, der am Freitag mit Abschlusskonzerten im Leipziger Gewandhaus endet, ist nicht der letzte in diesem Jahr. Im Mai kommt mit Rüdiger Bohn von der Robert-Schumann-Hochschule für Musik in Düsseldorf ebenfalls ein namhafter Musikpädagoge nach Böhlen, der schon zu Gast bei den Salzburger Festspielen und dem Warschauer Herbst war und der als Spezialist für zeitgenössische Musik gilt. Er ist das, was im Fußball „Meistermacher“ heißt. „Seine Schüler gewinnen Wettbewerbe und kommen an große Orchester“, sagt Michael Zukernik.

Vergangenheit beim LSO

Der 51-Jährige mit Geburtsort Moskau und israelischem Pass betreut die Lehrgänge in Böhlen für Concert Media. Er ist der Spiritus Rector der Meisterkurse im Kulturhaus. Hier hat er in gewisser Weise eine musikalische Vergangenheit. Vor 25 Jahren begann der gelernte Pauker beim damaligen Westsächsischen Symphonieorchester als Praktikant. Damals hieß der Chefdirigent Horst Neumann, der einst das Große Rundfunkorchester Leipzig leitete. Von Böhlen ging Zukernik nach Barcelona und später weiter in die Welt hinaus. Als er vor zwei Jahrzehnten in Berlin Meisterkurse für junge Dirigenten organisieren wollte, fehlte ihm das Orchester. Er bat Freunde um Mitwirkung, und so entstand das Philharmonische Kammerorchester Berlin, das er heute noch leitet.

Arbeit mit dem ureigenen Instrument

Und deshalb weiß er wie wichtig es für angehende Dirigenten ist, mit ihrem ureigenen Instrument zu üben. Eben mit einem Orchester, weshalb Zukernik seit 2004 mit Unterbrechungen die Meisterlehrgänge in Böhlen organisiert. Dass er dabei gerade aufs LSO zurückgreift, hat seinen Grund. Die Musiker spielen genau so, wie die jungen Leute dirigieren, Fehler inclusive. Wenn sie etwa vergessen, den richtigen Einsatz zu geben. Ein wichtiger Unterschied zu Orchestern wie dem Gewandhausorchester, in dem die Musiker so etwas im Zweifel auch ausbügeln. Das LSO arbeitet regelmäßig mit der Musikhochschule Leipzig zusammen und hat reichlich Erfahrungen im Umgang mit dem Dirigentennachwuchs. Außerdem funktioniert die Zusammenarbeit mit dem LSO und seinem Intendanten Wolfgang Rögner gut.

Konzerte mit namhaften Orchestern

Dazu gehört auch Maximilian Haberstock aus München, auf den die Bezeichnung „Wunderkind“ wohl zutrifft. Dass er zur Musik kam, lag an seinen anderen Talenten. Der kleine Maximilian war nach der Einschulung schlichtweg „zu gut“. Deshalb sollte er nach der ersten Klasse eine Klasse überspringen. „Das wollte ich aber nicht“, weshalb seine Eltern nach einer anderen Herausforderung für den begabten Jungen suchten. Er lernte Klavier, so dass er bereits heute mit namhaften Orchestern konzertiert, und er begann zu komponieren.

Konzert mit Riccardo Muti als Initialzündung

Die Lust, vor einem Orchester zu stehen, überkam ihn nach Konzertbesuchen, in denen er Pultstars wie Riccardo Muti und den heutigen Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons erlebte. Da war Maximilian Haberstock gerade neun. Mariss Jansons wurde auf ihn aufmerksam und erkannte seine überragendes Talent. Maximilian Haberstock bekam vom Chef des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks eine Art Wildcard, und so konnte der junge Mann drei Jahre lang bei den Proben von Jansons hospitieren. Es ist keine Frage, dass der schmächtige junge Mann in absehbarer Zeit vor den großen Orchestern der Welt stehen wird.

Viedo für alle Kursteilnehmer

Die Bezeichnung „Wunderkind“ hört oder liest Maximilian Haberstock allerdings nicht so gern. Weil das nahe legt, dass der Erfolg auf Magie und Glück beruht. Viel mehr komme es auf beharrliche und fleißige Arbeit an. Maximilian Haberstock erhält wie alle anderen Kursteilnehmer am Ende ein Video. Darauf ist seine Arbeit mit dem LSO zu sehen. Kritik und Korrekturen von Meister Michael Tabachnik inclusive. Für ihn ein weiterer Schritt auf dem Weg nach oben. So wie für die anderen jungen Dirigenten im Böhlener Kulturhaus auch.

Von Nikos Natsidis