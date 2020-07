Neukieritzsch/Deutzen

Das Liedermacherfestival Adriakustik im Kulturpark Deutzen kann im August stattfinden. Darüber informieren die Veranstalter auf Facebook und auf ihrer Website. „Juhu, wir dürfen! Das diesjährige adriAkustik Liedermacherfestival findet statt, und zwar vom 12. bis 16. August 2020 im Kulturpark Deutzen“, heißt es dort. Seitens des Ordnungsamtes der Gemeinde Neukieritzsch wurde die Genehmigung entsprechend der gültigen Regeln im Freistaat bestätigt.

Für den Kulturpark Deutzen, der in diesem Jahr anstelle der bisherigen Agentur selbst in die Rolle des Veranstalters schlüpft, werde das nach der Corona-Krise die erste Veranstaltung sein. Die allerdings wegen der geltenden Regeln in Sachsen Auflagen unterliegt, die zu einigen Veränderungen führen. Die betreffen unter anderem die Anzahl der Besucher und den Veranstaltungsort.

Anzeige

Juhu, wir dürfen! Das diesjährige adriAkustik Liedermacherfestival findet statt, und zwar vom 12.-16.08.2020 im... Gepostet von adriAkustik am Mittwoch, 8. Juli 2020

Weniger Tickets als früher werden verkauft

Anstatt 600 bis 700 Tickets wie in anderen Jahren, kündigt Kulturparkchef Michael Wagner an, würden nur 400 Tickets verkauft. Die einschneidendste Veränderung betrifft den Ort, an dem die Konzerte stattfinden. Vom kleinen, eher gemütlichen Grillplatz muss das Festival diesmal auf die große Parkbühne, die Naturbühne umziehen, wo eher sicher gestellt werden kann, dass Abstände eingehalten werden.

Weitere LVZ+ Artikel

„Wir wollten mit diesem Festival eigentlich nie auf diese große Bühne“, gibt dessen Organisator Martin Veit zu. Die familiäre Atmosphäre des Grillplatzes mit der kleinen Bühne bot bisher genau die Nähe zwischen Künstlern, Fans und Zuschauern, die den Reiz von Adriakustik ausmacht.

Zudem hat die Grillplatzbühne einen weiteren Vorteil: Sie ist so im Gelände des Parks platziert, dass wenig von der Musik bis in den Ort schallt. Martin Veit ist aber überzeugt, dass sich alle mit der ungewohnten Situation arrangieren werden. „Schließlich“, sagt er, ist es ja cool, dass überhaupt etwas stattfinden kann.“

Auftakt mit Konzert am Mittwochabend

Trotz der bisherigen Unsicherheit, ob das Festival stattfinden dürfe, stehe die Liste der Künstler fest. Unter den knapp siebzig Sängern und Bands ist natürlich Götz Wiedmann, der eigentliche Kopf und Gründer dieses Festivals, das fast zwei Jahrzehnte in Kevelar ganz im Westen Deutschlands stattfand und seit 2014 in Deutzen beheimatet ist.

Auch mehrere Deutzener Stammgäste wie Ernstgemeint und Hisztory sind wieder angekündigt. Den Auftakt bestreitet am Mittwochabend die Band Monsters of Liedermaching.

Die allermeisten Künstler, die sich ursprünglich angemeldet hatten, würden nach Deutzen kommen, freut sich Martin Veit. Der weiß, dass sich wegen der unsicheren Situation viele auch nach anderen Auftrittsmöglichkeiten umgeschaut hätten. Nur zwei hätten abgesagt, weil sie sich zur Corona-Risikogruppe zählten.

Wermutstropfen für Besucher: Wegen des höheren Aufwandes heben die Veranstalter den Preis für die Camping-Übernachtung an. Zudem wird darauf hingewiesen, dass strengere Auflagen oder sogar eine Absage nicht ausgeschlossen seien. Wörtlich heißt es: „Auch besteht die Möglichkeit, dass wir kurzfristig weitere Auflagen erhalten oder die Veranstaltung absagen müssen, wenn sich die Situation um das Coronavirus in Sachsen wieder verschärft.“

Von André Neumann