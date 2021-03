Kulturpark Deutzen rüstet für kommende Veranstaltungen

Neukieritzsch/Deutzen

Was wird in diesem Jahr aus der Kultur, wie wird es mit kleineren und größeren Veranstaltungen aussehen? Diese Fragen treiben derzeit auch den Leiter des Kulturparkes Deutzen, Michael Wagner, und seine Mitarbeiter um. Noch vor wenigen Wochen machten sie sich in der vermeintlich abklingenden Corona-Pandemie Hoffnungen auf einen wenigstens verhaltenen Start im April mit dem traditionellen Osterbrunch und dem großen Ostereiersammeln in ihrem Gelände.

Erstes Festival verschoben

Doch obwohl die Bundeskanzlerin den stillen Gründonnerstag zurückgenommen hat, wird daraus aufgrund der aktuellen Regeln und der Infektionslage nichts. Und auch die erste Großveranstaltung ist schon verschoben worden, noch bevor sie sich in Deutzen groß herumsprechen konnte. Die Veranstalter des NCN (Nocturnal Culture Night), des Festivals für Wave- und Gothic-Musik Anfang September, wollten nämlich Ende April ihr Festival „E-only“ für elektronische Musik in Deutzen stattfinden lassen.

Der Park, in dem im vorigen September eine verkleinerte Ausgabe des NCN stattfand, sollte ersatzweise für das alte Stadtbad in Leipzig zum Veranstaltungsort werden. Nun wurde auch hier erst einmal die Notbremse gezogen. Jetzt peilen die Veranstalter das letzte Wochenende im Juni an, wenn auch immer noch mit reduziertem Ticket-Kontingent.

Öffentliche Geldgeber halten zur Stange

Im Kulturpark wird man derweil nicht müde, sich für eine wenn auch noch ungewisse Zukunft zu rüsten. Das ist auch deshalb möglich, weil entgegen vieler Befürchtungen und anderweitiger Erfahrungen der Kulturpark auch im vorigen Jahr auf seine öffentlichen Geldgeber vertrauen konnte.

„Der Kulturraum hat seine Zuschüsse nicht gekürzt“, sagt Michael Wagner. Und auch die Gemeinde Neukieritzsch hat ihren Sitzgemeindeanteil nicht reduziert. Hinzu seien noch Liquiditätshilfen vom Freistaat Sachsen gekommen, sodass der Park seine Fixkosten habe tragen können, auch wenn viele Einnahmen für Vermietungen und Eintritte weggefallen seien.

Bau- und Modernisierungsprojekte

Weil der Park zudem noch auf verschiedene Förderprogramme zurückgreifen kann, geht es hier zwar noch lange nicht kulturell rund, aber es wird immerhin gebaut. Zum Bespiel werden die Außentoiletten modernisiert. Statt der bisherigen WC-Container steht den Veranstaltungsbesuchern künftig ein Sanitärhäuschen mit Duschen und Toiletten zur Verfügung.

Deutlich sichtbare Veränderungen gibt es auch auf der großen Parkbühne. Die bekommt eine neue Bestuhlung. Gewissermaßen eine corona-gerechte. Denn statt der bisherigen durchlaufenden Bankreihen gibt es jetzt nur noch 504 Sitzplätze. Die neuen grünen Sitzschalen können auf den Schienen auch einzeln entfernt und verschoben werden, je nach zugelassener Zuschauerzahl und gültiger Abstandsreglung.

Platz für eine neue Bühne

Die dritte aktuelle Baustelle hat mit Lärm zu tun, dem sich einige Deutzener in letzter Zeit zu stark ausgesetzt gefühlt hatten, aber eben auch mit der Pandemie. Wegen vieler Beschwerden hatte die Gemeinde Neukieritzsch entschieden, dass in der Weidenbogenhalle am nördlichen Ende des Parkes, am dichtesten am Dorf, bei großen Festivals keine Bühne mehr betrieben werden darf.

„Damit wäre die verfügbare Fläche für Großveranstaltungen zu klein“, sagt Wagner, weshalb nun eine neue Veranstaltungsfläche erschlossen wird. Die entsteht auf einer vom Ort weiter abgewandten Seite des Parkes, wird rund 2000 Quadratmeter groß und bietet Platz für eine mobile Bühne. „Damit können wir bei Großveranstaltungen das Publikum entzerren.“

Veranstalter von „Rock am Kuhteich“ hoffen noch

Wann das in großem Stil wieder in den Park kommen kann, steht noch in den Sternen. Nach dem schon verschobenen Festival „E-only“ wäre am zweiten Wochenende im Mai „Rock am Kuhteich“ an der Reihe. Die Veranstalter aus Borna haben die Hoffnung darauf noch nicht aufgegeben, wollen voraussichtlich in den nächsten Tagen entscheiden.

