Neukieritzsch/Deutzen

Eins will Kulturpark-Leiter Michael Wagner unbedingt sagen nach zwei Jahren Corona: „Die öffentlichen Entscheidungsträger und Geldgeber haben uns während dieser Zeit nie im Stich gelassen. Dafür ein großes Dankeschön.“ Damit meint er die Gemeinde Neukieritzsch, den Kulturraum, den Freistaat Sachsen und auch den Bund.

Ohne deren Unterstützung, Zahlungen und Förderprogramme, so Wagner, wäre es schwer geworden. Denn außer zweier Festivals, die es geschafft haben, in beiden Jahren mit abgespeckten Varianten präsent zu bleiben, war kaum noch was los im Park.

Saisonstart mit Ostern

Das soll sich jetzt ändern. Mit dem Osterwochenende will der Kulturpark in die Nach-Corona-Zeit aufbrechen, hofft Wagner. Und schon der Auftakt wird furios. Denn statt 300, dann 500 Eier wie früher versteckt der Osterhase in diesem Jahr sage und schreibe 1000 Ostereier im weitläufigen Parkgelände. Die große Suche beginnt am 17. April, 14 Uhr, gleich nach dem Osterbrunch (10 bis 14 Uhr).

Und das Beste: Unter den Ostereiern werden zehn goldene sein, die der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) persönlich versteckt. Wer die findet und 15 Uhr damit zur großen Parkbühne kommt, darf sich auf attraktive Preise freuen. Dazu gehört Familiengutscheine für Tropical Island, Belantis und den Leipziger Zoo sowie Essengutscheine für das „Al Capone“ in Deutzen.

„Rock am Kuhteich“ erstmals nach 2019

Die nächste große Party im Park wird die Walpurgisnacht sein. Am Vorabend des 1. Mai gibt es erst eine Bastelstraße, dann kann zur Musik gefeiert werden. Und schon steht das erste von drei Festivals bevor: „Rock am Kuhteich“ hatte wegen seines zeitigen Termins im Jahr zweimal das Pech, noch in die Zeit der harten Corona-Regeln zu fallen und deswegen aussetzen zu müssen. Jetzt wird vom 5. bis zum 7. Mai das Festival von 2020 nachgeholt.

Mehr Glück hatten das Liedermacherfestival Adriakustik und die Nocturnal Culture Night für Wave-Gothic-Musik. Beide fanden sowohl 2020 als auch im vorigen Jahr in verkleinerter Form statt. Und beide Veranstalter hoffen für 2022 auf volles Programm vor vollen Zuschauerplätzen. Zumal das Liedermacherfestival sein erstes Deutzen-Jubiläum feiern will. Hier treffen sich berühmte, bekannte und oft ein bisschen verrückte Vertreter handgemachter Musik vom 17. bis zum 21. August zum zehnten Mal mit ihrem Publikum.

Wieder 2000 Besucher beim NCN?

Corona wird dabei eine Rolle spielen. Denn Fanny van Dannen („Wir Deutschen“), der das Auftaktkonzert bestreiten wird, hat Lieder über Karl Lauterbach und über ein Corona-Liebespaar geschrieben.

Für den September stehen die Macher des NCN, der Nocturnal Culture Night, in den Startlöchern. Zuletzt durften die Festivals nur mit 999 Personen stattfinden und wurden dafür zum „NCN Special“. Werden es in diesem Jahr wieder um die 2000 Besucher sein dürfen? Dann könnte es vom 2. bis zum 4. September endlich das „NCN Nummer 15“ in Deutzen geben.

Bald wieder Festivals: Kulturpark-Leiter Michael Wagner auf der großen Parkbühne zwischen den noch demontierten Stuhlreihen. Quelle: André Neumann

Wieder antreten will in diesem Jahr auch der Verein „Gemeinsam für Deutzen“ mit dem Parkfest Anfang Juli. Zu den größeren Veranstaltungen gehören zudem die Country- und Line-Dance-Nacht am 21. Mai und das internationale Schachturnier um den MGH-Cup im Juni.

Starke Nachfrage für Feier-Termine

Zu den größeren Ereignissen zählt Park-Chef Wagner auch das Vereinsfest des Sportvereins Blau-Weiß Deutzen, drei Feriencamps für Schulkinder, eine Fachtagung rund um Naturbauten und die Halloween-Party im Oktober. Hinzu kommen etliche kleinere und regelmäßige Runden, die sich jetzt wieder im Kulturpark treffen: beim Frauenfrühstück, in den Kreativwerkstätten, beim Rommé-Club und bei den Nachmittagen für Junggebliebene.

Was Michael Wagner außerdem spürt in diesem Frühjahr, in dem die meisten Corona-Regeln gefallen sind: „Wir werden überrannt, die Leute wollen endlich wieder feiern.“ Es gebe Nachfragen von Schulen für den Sommer, von Privatleuten, die den Park für aktuelle und nachzuholende Familienfeiern buchen wollen. „Unsere Bücher sind jetzt eigentlich schon voll“, sagt er.

Ein Café als Ausflugsziel im Park

Trotzdem will der Kulturpark neben den zahlreichen Veranstaltungen immer auch ein Ziel für Ausflüge und Spaziergänge sein. Deswegen ist dieses Osterwochenende zugleich der Saisonstart für das „Café Ohrenschmaus“ im Veranstaltungsgebäude. Das öffnet dienstags, mittwochs und donnerstags, 8.30 bis 17 Uhr, sowie montags, freitags und sonntags, 11.30 bis 17 Uhr.

Von André Neumann