Kulturverein Wiederau macht das Dorfleben bunter

Pegau/Wiederau

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie kann der Kulturverein Wiederau endlich wieder aufatmen. Das 30-köpfige Team um die Vorsitzenden Frank Scheibe und Nadine Meyer hat trotz Lockdowns und Veranstaltungsverboten keine bleibenden Schäden davongetragen. Es war vielmehr bemüht, den Zusammenhalt im Verein und innerhalb des Ortes weiter zu stärken. „Wir haben nicht geschlafen während Corona“, zieht der 59-Jährige Bilanz und denkt unter anderem an die Aktion „Buntes Wiederau“. Trotz des zweimal ausgefallenen Dorf- und Kinderfestes sollten die Menschen wenigstens gefühlt in den Feiermodus schalten. Dafür verteilten die Kulturfreunde kleine Schachteln mit Konfetti und bunten Papierrollen an alle 180 Haushalte, um etwas Farbe in den düsteren Corona-Alltag zu streuen.

Müllsammeln rund um Wiederau

Doch es gab auch andere Ideen und kulturelle Neugeburten in der Corona-Zeit, etwa das Herbstgrillen und den Frühjahrsputz. Nach der Premiere im Mai vergangenen Jahres riefen die Wiederauer im März zum zweiten Mal dazu auf, die Landschaft rund um den Pegauer Ortsteil vom Müll zu befreien. „Wir sammeln für die Umwelt“, hatten sie ihre Aktion genannt und großen Zuspruch dafür erhalten. Der Pegauer Bauhof unterstützte sie in dem Vorhaben und sorgte für den Abtransport der vollen Müllsäcke.

Wetterfeste Schrankbibliothek am Weiher

Hände in den Schoß legen, ist nichts für die fleißigen Bienchen von Wiederau. Der Verein nutzte die veranstaltungsfreie Zeit unter anderem, um eine Homepage zu erstellen und auf sozialen Netzwerken präsent zu sein. Manuela Treptow und Familie Weigel haben dafür den Hut auf. Neu ist auch die winter- und wetterfeste Schrankbibliothek am Weiher, in der sich Lesefreunde seit August vergangenen Jahres mit Literatur eindecken und tauschen können. „Wir haben uns immer wieder neu in Erinnerung gebracht“, freut sich Frank Scheibe über die unerschöpflichen Ideen aus den eigenen Reihen. Dazu gehört auch die jährliche Radtour, die zuletzt an den Zwenkauer See führte und mit einem gemütlichen Grillabend endete.

Zum zweiten Mal gingen die Wiederauer in diesem Frühjahr auf Müllsammeltour rund ums Dorf. Der Bauhof Pegau unterstützte sie dabei. Quelle: Kulturverein Wiederau

Veranstaltungskalender füllt sich langsam

Mit dem Auslaufen der Corona-Maßnahmen holt der Kulturverein Wiederau nun wieder Schwung für neue Abenteuer. In bewährter Weise arbeitet er dafür eng mit dem DRK-Ortsverein und der Freiwilligen Feuerwehr zusammen, es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Nach dem Frauentagsfrühschoppen füllt sich der dörfliche Veranstaltungskalender mit Klassikern wie dem Osterfeuer, dem Dorf- und Kinderfest, Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr, Vorträgen, Dankeschönfeier, Rentner-Weihnachtsfeier und Adventsfensterweg.

In Planung ist zudem ein Freilichtkino für den Sommer sowie die Einweihung der Multikraftstation auf dem Festplatz. Dafür hatte der Kulturverein eine Spende des Chemieunternehmens Dow erhalten. 13 verschiedene Übungen sind an der Station möglich, berichtet Frank Scheibe, und Jahr für Jahr sollen weitere Module dazukommen. „Es funktioniert wie eine Art Trimmdich-Pfad und eignet sich wunderbar für Kinder und Erwachsene.“

Ein Wink mit dem Zaunspfahl an alle Männer

Die rund 30 Mitglieder haben dem Kulturverein in den zwei Pandemiejahren fest die Treue gehalten. Es kamen sogar neue dazu. „Wir haben auch viel dafür getan“, findet Susan Genee, die im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Nachwuchssorgen gebe es in ihren Reihen keine, dafür einen Frauenüberschuss. Ein Wink mit dem Zaunpfahl an alle Kultur interessierten Männer im Dorf. Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Schließlich gilt es auch, das im Mai 2019 eingeweihte Bürgerhaus weiter mit Leben zu füllen. Hauptnutzer des 375 000-Euro-Neubaus ist der Kulturverein.

Von Kathrin Haase