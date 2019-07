Neukieritzsch

Klappstuhl, Kinoleinwand, Popcorn – fertig ist das erste Klappstuhlkino unter freiem Himmel. Genau das stellt der Kulturverein Neukieritzsch auf die Beine. Das Open-Air-Spektakel beginnt am 31. August um 20.30 Uhr auf dem Marktplatz der Stadt.

„Uns war es wichtig, etwas mehr Kultur in Neukieritzsch anzubieten“, betont die Vereinsvorsitzende Katharina Hager. Zudem sollte es etwas Neues sein. Anlässlich der Premiere flimmert der Streifen „A star is born“ über die Leinwand. Inhaltlich geht es um den in die Jahre gekommenen Rockstar Jackson Maine, der die talentierte Sängerin Ally entdeckt und sich in sie verliebt.

Ally hätte ihren großen Traum von einer Musikkarriere fast aufgegeben. Jackson fördert sie und nimmt sie schließlich sogar mit auf seine Tournee. Doch genau daran leidet schließlich die Beziehung der beiden. Jacksons innere Dämonen und seine Alkoholsucht stellen die Liebe der beiden auf die Probe.

Technik für das Klappstuhlkino über den Leipziger Filmclub andrea doria

Die Technik für das Klappstuhlkino hat der Kulturverein über den Leipziger Filmclub andrea doria organisieren können. Allerdings müssen die Kinobesucher ihre eigene Sitzmöglichkeit mitbringen. „Und wer keinen Klappstuhl hat, kommt mit Sonnenliege oder Gartenstuhl“, sagt Hager. Selbst die Hollywoodschaukel sei denkbar, die müsste von den Eigentümern nur selbst aufgebaut werden. für die typische Kinokost sorgen die Mitglieder des Kulturvereins: Getränke und Popcorn.

Der Eintritt ist frei, allerdings werden die Kinogänger um eine kleine Spende zugunsten des Vereins gebeten. Denn nach dem Ereignis ist vor dem Ereignis: Am 2. November organisieren die Mitglieder die Veranstaltung „Neugierig in Neukieritzsch“ – die Auszeichnung der Ehrenamtlichen.

Von Julia Tonne