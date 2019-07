Groitzsch/Berndorf

Der Zilpzalp ist ein kleiner, unscheinbarer Sperlingsvogel aus der Familie der Laubsängerartigen. Mit markantem, fast eintönigem Singsang ruft er unaufhörlich seinen Namen und das klingt ein bisschen wie zilp-zalp-zilp-zalp.

„Genauso heißt unser Festival in der Neuseenmühle Berndorf“, schlägt Andy Rimkute vom Kunst- und Kulturverein Elipamanoke den Bogen zum jährlichen Musikevent. „Wir hatten damals einen einprägsamen Namen gesucht, und weil die Wassermühle mitten in einem Naturidyll liegt, fanden wir den in ganz Europa ansässigen Vogel sehr passend.“

Verein aus Leipzig-Plagwitz organisiert das Zilpzalp-Festival

Seit 2014 richtet der Verein aus Leipzig-Plagwitz das Zilpzalp-Festival mit DJs, Live Acts und Konzerten auf dem Mühlenhof aus. Das nächste findet vom 9. bis 11. August statt. Rund tausend Besucher werden erwartet. „Das ist eine Kapazität, mit der wir gut umgehen können. Wir legen großen Wert auf einen familiären Charakter“, erklärt der Vorsitzende von Elipamanoke. „Für unseren Club und Verein ist das fast eine Art Betriebsferien.“

Darüber hinaus sind auch Musikliebhaber und Interessenten aus der Region herzlich in der Mühle willkommen. „Wir wollen die Menschen aus den umliegenden Dörfern wie Berndorf, Hohendorf, Nehmitz und Kleinhermsdorf gezielt ansprechen und dort Infozettel verteilen“, erklärt Andy Rimkute.

Auch vor den Toren des Mühlengeländes schlugen Besucher ihre Zelte auf. Wer in der Nähe wohnte kam mit dem Fahrrad. Quelle: Renè Beuckert

Nachbarn dürfen gratis aufs Festivalgelände

Die unmittelbaren Nachbarn dürfen quasi unter Vorlage ihres Ausweises kostenlos auf das Festivalgelände und der Musik lauschen. Zudem setzt der Verein auf die bewährte Zusammenarbeit mit der Berndorfer Feuerwehr und der Ortsvorsteher Jens Riemann hatte im vergangenen Jahr extra ein Feld für die Campinggäste zur Verfügung gestellt. „Das ist ein schönes Hand-in-Hand-Arbeiten.“

Zilpzalp ist ein Festival der besonderen Art. „70 Prozent ist tatsächlich technoide Musik in all ihren Facetten und Unterformen“, sagt Andy Rimkute, daneben laufe aber auch House, Break- und Downbeat. Während die Künstler weitgehend aus der eigenen Klubfamilie kommen, sorgt der Verein jedes Jahr „für ein, zwei weitere Schmeckerchen als Live Acts.

Der Zilzalp trägt mit großer Ausdauer seinen Namen in Gärten und Wäldern des Muldentals vor. nach ihm ist das Festival benannt. Quelle: Oliver Richter

Dieses Mal sind das die Urgesteine des Techno ,Der dritte Raum`.“ Ein weiterer Hingucker und Hinhörer ist „The Micronaut“ mit „einer wunderschönen Liveshow, Videoleinwand und Spezialeffekten. Ein Gesamtkunstwerk“, beschreibt der Veranstalter den Künstler.

DJ-Workshop und ein Spielplatz für Kinder

Für Unterhaltung sorgen ebenso ein DJ-Workshop und ein Spielplatz für Kinder; in die kulinarische Versorgung teilen sich der Verein als auch die Neuseenmühle rein. Bereits am Freitagnachmittag werden die ersten Gäste in Berndorf anreisen und ihre Zelte aufschlagen; ab 22 Uhr erklingen die ersten Töne auf der großen Open-Air-Bühne und auf den kleineren Floors.

Karten für das Festival gibt es auf der Internetplattform „tixforgigs“. Für Gäste aus Leipzig werden mehrere Busverbindungen nach Berndorf eingerichtet.

Von Kathrin Haase