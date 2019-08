Neukieritzsch

Das gab es in dieser Form in Neukieritzsch noch nicht: Sommerkino mitten auf dem Marktplatz, und die Besucher sitzen auf selbst mitgebrachten Klappstühlen.Dazu lädt der Neukieritzscher Kulturverein am 31. August ein. Gezeigt wird auf großer Leinwand der Film „A star is born“ (2018) mit Lady Gaga und Bradley Cooper. Für das perfekte Sommerkino-Gefühl gibt es Bowle, Bier, alkoholfreie Getränke und natürlich Popcorn.

Besucher müssen sich in Neukieritzsch Stuhl selbst mitbringen

Katharina Hager, die Chefin des Kulturvereins, nennt den Abend auch Klappstuhl-Kino, eben weil der Marktplatz nicht bestuhlt wird, sondern die Gäste sich ihre Sitzgelegenheiten selbst mitbringen. Am besten Klappstühle, aber es können auch Sonnenliegen oder Kissen oder noch andere Sitze sein.

Der Filmabend beginnt 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Kulturverein freut sich aber über Spenden. Jetzt heißt es bis zum 31. August: Klappstuhl besorgen und Daumen drücken für gutes Wetter. Denn die Veranstalter weisen darauf hin, dass es keine Schlechtwettervariante gibt. „Bei Regen fällt die Veranstaltung aus und wir müssten einen neuen Termin suchen“, sagt Katharina Hager.

Von André Neumann