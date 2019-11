Kulturverein zeigt in Rötha Ausstellung zum Thema Heimat

Rötha

Noch bis zum 21. November läuft in der Bibliothek in Rötha eine Ausstellung zum Kunstprojekt „Home sick home“. Unter diesem Titel hatte der Kulturverein „Kulturbahnhof“ aus Markkleeberg im vorigen Jahr mehrere lokale und internationale Künstler engagiert und eingeladen, sich mit dem Thema Heimat und dem Heimatgefühl der Bevölkerung auseinanderzusetzen.

Das beteiligungsorientierte Kunstprojekt fand in Markkleeberg, Kitzscher und Rötha statt. Am 13. November laden die Veranstalter um 15 Uhr zu einem Empfang in der Röthaer Bibliothek ein, bei dem die Ergebnisse präsentiert werden.

Schau zeigt Veränderungsprozesse in ländlichen Städten

Bei „Home sick home“ setzten sich Künstler gemeinsam mit Anwohnern und örtlichen Akteuren mit dem Leben und mit Veränderungsprozessen in ländlichen Städten auseinander. Auf diese Weise entstanden ganz unterschiedliche künstlerische Arbeiten, die örtliche Gegebenheiten, Probleme und Fragen aufgriffen.

In der Dokumentationsausstellung in der Bibliothek in Rötha sind alle künstlerischen Arbeiten und Veranstaltungen aus allen drei Orten zu sehen. In Markkleeberg entstand zum Beispiel eine neue Amtskette für den Oberbürgermeister, und in Kitzscher wurde ein „Bundesministerium für blühende Landschaften“ eröffnet. Es ging letztlich immer um die Frage, wie ein Ort im ländlichen Raum sein müsse, um ein Zuhause, um lebenswert zu sein.

Ausstellung war bereits im Landratsamt in Borna zu sehen

Die Ausstellung war bereits im Landratsamt in Borna zu sehen. Nach Rötha sind weitere Stationen in Kitzscher, Markkleeberg und im Kulturhaus Böhlen geplant, teilt der „Kulturbahnhof“ mit. Zu sehen ist die Dokumentation zu den Öffnungszeiten der Bibliothek in der Straße der Jugend 5 in Rötha: montags 13 bis 16 Uhr, dienstags 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, donnerstags 13 bis 17 Uhr.

Von LVZ