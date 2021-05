Kunst unter freiem Himmel: Bildhauer-Pleinair im Klostergarten Pegau

Pegau

Am 29. Mai, 10 Uhr, beginnt im Klostergarten Pegau die Jubiläumsausgabe des Bildhauer-Pleinairs. Zum 15. Mal hat sich der Maler und Bildhauer Rainer Pleß Kollegen zum gemeinsamen Arbeiten unter freiem Himmel eingeladen. Zwei Wochen lang werden mit ihm die Leipziger Bildhauer Liv Rösch und Markus Petersen vor Ort sein und Skulpturen aus Cottaer Sandstein schaffen.

Besucher können sich bei Bildhauern umsehen

Interessenten haben die Möglichkeit, ihnen täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr über die Schultern zu schauen und Fragen an die Künstler zu stellen. Die beim Pleinair entstehenden Kunstwerke sollen später in Pegau und den Ortsteilen aufgestellt werden. Mit einem kleinen Abschlussfest geht die Jubiläumsausgabe am 12. Juni zu Ende.

