Kunstobjekt: Justitia weist Weg zum neuen Sitz des Bornaer Amtsgerichts

Borna

Noch immer passiert es, dass Besucher und Zeugen den neuen Sitz des Amtsgerichts Borna nicht finden. Weshalb jetzt ein Kunstobjekt den Weg weist. „Justitia“ heißt die Installation, die von der Berliner Künstlerin Helga Franz geschaffen wurde.

Auf der lichtdurchlässigen Glasinstallation in der Größe von 3,30 mal 2,40 Meter ist der Kopf der Justitia dargestellt, der Göttin der Gerechtigkeit. Sie ist das Symbol für eine transparente offene und neutrale Rechtspflege und Gerichtsbarkeit. Die Augenbinde verweist darauf, dass das Recht ohne Ansehen der Person gesprochen wird.

Justitia blickt Richtung Eingang

Beim Wettbewerb „Kunst am Bau“ für das Amtsgericht Borna war das Werk von Franz zum Sieger gekürt worden. „Ziel der Wettbewerbsauslobung war es, einen Raumakzent zur besseren Sichtbarkeit des Amtsgerichts zu schaffen“, teilt der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mit. Darüber hinaus solle die Installation eine unabhängige, bürgerfreundliche und allseits offene Justiz versinnbildlichen.

Beide Seiten des Kunstwerks bilden aus den Hauptfarben des Sachsenwappens das Motiv, wobei die Seiten spiegelbildlich dargestellt und farblich getauscht sind. Bei der Ankunft und beim Verlassen des Gerichts zeigt sich so ein jeweils anderes Erscheinungsbild, wobei die Justitia selbst immer in Richtung Eingang blickt. „Die Transparenz, das zentrale Thema des Kunstwerkes, wird durch punktrasterartige Öffnungen in den Farbflächen erhöht.“ In Verbindung mit dem Sonnenlicht würden dadurch verschiedene „Bilder“ entstehen.

Kunstobjekt wird aus Efre-Topf finanziert

Für die Kunstinstallation wurden 40 000 Euro investiert, wobei das Geld aus dem Efre-Topf „Amtsgericht Borna, Konzentrierte Unterbringung inklusive Grundbuchamt“ stammt. Und die Summe könnte gut angelegt sein: Schließlich ist die offizielle Adresse des Amtsgerichts die Leipziger Straße 67 a, allerdings erreichen Besucher sowohl den Parkplatz als auch den Haupteingang von der Geschwister-Scholl-Straße aus. Von daher könnte Justitia tatsächlich helfen, den Eingang zu finden.

Die 77 Mitarbeiter des Amtsgerichts waren Anfang des Jahres in die Leipziger Straße – in das ehemalige Pestalozzi-Gymnasium – umgezogen. Zuvor hatte es in Borna das Hauptgebäude in der Straße Am Gericht und die Außenstelle in der Deutzener Straße gegeben. Mit dem Umzug, der aufgrund beengter Verhältnisse lange herbeigesehnt worden war, konnten beide Standorte zu einem gebündelt werden.

Von jto