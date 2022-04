Kunstschaufenster in Sittel mit Friedenstaube und Federn hinter Gitter

Pegau/Sittel

Der Krieg gegen die Ukraine bewegt Lutz Naumann-Herbert im Pegauer Ortsteil Sittel sehr. „Es geht offenbar vielen Menschen so, das merkt man bei den Gesprächen im Dorf“, hat er festgestellt. Seit ungefähr drei Wochen überlegt der Künstler, wie er das Thema auf seine Weise verarbeiten und wirkungsvoll umsetzen kann.

Inspiriert von Picassos Friedenstaube

Inzwischen ist das Ergebnis im Kunstschaufenster Am Berg 2 zu sehen. Vor nachtblauem Sternenhimmel erhebt sich Picassos Friedenstaube, die er 1961 für einen internationalen Friedenskongress in Stockholm gezeichnet hatte. Von dieser Hoffnung ist im Jahr 2022 nicht mehr viel übrig geblieben. Die Federn der kleinen weißen Taube liegen zusammengepfercht am Boden in einem Metallgitter.

Unter Picassos Bilder der Friedenstaube liegen als künstlerische Ergänzung von Lutz Naumann-Herbert die einst weißen Federn des Vogels hinter Gitter. Quelle: Matthias Herbert

Das blaue Licht im Kunstschaufenster kommt am besten zur Geltung, wenn es draußen dunkel ist. Täglich bis 22 Uhr ist das Fenster beleuchtet.

Von kh