Kunstwerk in Deutzen wird am Freitag mit Grillfest eingeweiht

Neukieritzsch/Deutzen

Zwei Wochen hat sich der Leipziger Graffiti-Künstler Benjamin Sprunk alias Xin One für die Gestaltung der Nordfassade der ehemaligen Kaufhalle in Deutzen Zeit genommen. Am morgigen Freitag soll die von Büchern eingerahmte Fantasielandschaft an der Wand der Bibliothek fertig sein.

Grillfest zur Einweihung von Graffiti

Zum Abschluss lädt der Auftraggeber, der Kulturpark Deutzen, von 13 bis 17 Uhr zum Grillfest am neuen Bild ein. Zum Beginn wird Xin One die letzten Farbsprüher gesetzt haben. Platz für Gaffiti-Fun bleibt aber trotzdem, Kinder dürfen selbst noch mit Farbe sprühen.

Bücherflohmarkt und Bastelstraße

Zudem wird es am Nachmittag einen Bücherflohmarkt geben und eine Bastelstraße, an der Windstockspiele gebaut werden können. Und natürlich ist eine öffentliche Einweihung des Kunstwerkes vorgesehen. Dazu wird gegen 15.30 Uhr der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) erwartet.

