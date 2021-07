Schule auf, Schule zu, Wechselunterricht, Online-Konferenzen: Das vergangene Schuljahr war von der Corona-Pandemie bestimmt. Wie die Mädchen und Jungen die Zeit erlebten, ist jetzt an der Oberschule Böhlen zu sehen – mit beleuchteten Transparenten.

Kunstwerke von Böhlener Schülern erinnern an Corona-Schulzeit

Beleuchtete Fenster - Kunstwerke von Böhlener Schülern erinnern an Corona-Schulzeit

Beleuchtete Fenster - Kunstwerke von Böhlener Schülern erinnern an Corona-Schulzeit