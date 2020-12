Kunterbunt: Neue Kita in Kitzscher hat jetzt einen Namen

Kitzscher

Kunterbunt, so sind die Außenwände der neuen Kindertagesstätte in Kitzscher angestrichen worden. Kunterbunt soll es auch im Inneren der Einrichtung an der Trageser Straße zugehen. Und nun ist „ Kunterbunt“ auch der Name der Einrichtung, die Anfang des nächsten Jahres eröffnet werden soll.

Die Langform des Namens, den der Stadtrat beschlossen hat, lautet: „Integrative Kindertagesstätte Kunterbunt“. Zum Namen gehört ein Logo, welches fünf Kinder verschiedener Haut- und Haarfarbe zeigt. Jedes schwingt einen Pinsel, der zuvor in einen Eimer mit unterschiedlichen Farben getaucht worden war. Farbkleckse rahmen das Bild ein.

Integrative Kindertagesstätte Kunterbunt - dieser Name wurde für die neue Kita in Kitzscher ausgewählt. Entwickelt hat den Namen und das Logo Sandra Ströher aus Kitzscher. Quelle: Entwurf: S andra Ströher

Hatte man anfangs den Eindruck, die Namenssuche für den neuen Kindergarten würde auf wenig Interesse stoßen, so gab es dann doch ein halbes Dutzend Vorschläge, und es brauchte mindestens zwei Anläufe, ehe der Stadtrat sich einig war. Dass der Name am Thema Farben nicht vorbei kommen würde, war indes schon nahezu klar, als sich abzeichnete, dass das Bauwerk selbst bunt wird.

Internet-Bloggerin gewann mit ihrem Vorschlag

Mit Cindy Piper war es dann die künftige Leiterin der Einrichtung, die einen ersten Namensvorschlag machte und den gleich mit einem auf Farben basierenden Konzept für die Orientierung der Mädchen und Jungen in der Einrichtung verband: Sie wollte die neue Kindertagesstätte gern „Farbenland“ taufen.

Von Stadträtin Bärbel Frommelt (Linke) kam kurz darauf der Vorschlag „Kleine Farbkleckse“. Schließlich rief die Stadt noch öffentlich dazu auf, Vorschläge für Namen und Logos einzureichen.

Das war genau das Richtige für Sandra Ströher aus Kitzscher. Die 30-Jährige arbeitet als Betreuerin für Demenzkranke für die Diakonie, und sie ist kreativ und mag Farben. Davon zeugen unter anderem ihr Instagram-Account und ihr Blog www.karline-konfetti.com, auf dem sie vor allem Anleitungen für Häkelpuppen, Amigurumi, veröffentlicht.

Sandra Ströher nennt sich im Internet Karline Konfetti. Quelle: privat

Bunt wie Konfetti

Den Internet-Namen Karline Konfetti gab sich die junge Frau, die auch im Frauenchor Kitzscher singt, weil sie sich „bunt wie Konfetti und manchmal auch genauso zerstreut“ fühlt, wie sie selbst schreibt. Vielleicht deshalb gefiel ihr auch der Vorschlag mit den Farbklecksen, den sie in ihrem Vorschlag aufgriff. An dem ihr Mann und der elfjährige Sohn mitgetüftelt haben.

„Kinder denken nicht schwarz-weiß“, ist Sandra Ströher überzeugt, „die sind noch offen für Vieles.“ Damit begründet sie aus ihrer Sicht, warum ein Name, der mit Farben zu tun hat, der richtige für die neue Kindertagesstätte ist.

Deren Fertigstellung sich unterdessen etwas verzögert. Statt Anfang Januar werde die neue Einrichtung nun am 1. Februar eröffnet, sagt Kitzschers Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler). Ein Monat Verzug sei nicht viel. Zumal Anfang Januar wegen des Corona-Lockdowns ohnehin keine Kinder hätten aufgenommen werden dürfen. Wie die Situation im Februar sein wird, ist noch völlig offen.

Von André Neumann