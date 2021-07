Kurze Verbindung von Borna nach Eula drei Tage gesperrt

Borna/Eula

Von Montag, 12. Juli, bis Mittwoch, 14. Juli, wird der Kesselshainer Weg in Eula vollständig gesperrt. Als Grund gibt die Stadtverwaltung Borna Arbeiten an den Versorgungsleitungen an. Die Vollsperrung beginnt etwa auf Höhe der Pumpstation des Abwasserzweckverbandes Espenhain und erstreckt sich über 20 Meter in nördlicher Richtung. Damit ist der Ortsteil Eula aus Richtung Borna nicht über den Kesselshainer Weg zu erreichen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Umleitung und Ersatzhaltestelle

Kraftfahrer sollten die Einfahrt Wiprechtstraße im Kreuzungsbereich auf Höhe des Gewerbegebietes Eula-West nutzen. Die Bushaltestelle im Kesselshainer Weg wird während der Bauzeit nicht angefahren, stattdessen erfolgt die Einrichtung einer Ersatzhaltestelle in der Wiprechtstraße.

Der Kesselshainer Weg soll nach Angaben der Stadtverwaltung spätestens am Donnerstagmorgen wieder uneingeschränkt zu befahren sein.

Ein kleines Stück Kesselshainer Weg wird wegen Arbeiten an Versorgungsleitungen gesperrt. Der Umweg ist wesentlich größer. Quelle: Stadtverwaltung

