LKW stürzt auf Feld bei Buchheim um – Fahrer stirbt in Krankenhaus

Frohburg/Hopfgarten

Bei einem schweren Unfall ist am Dienstagnachmittag bei Hopfgarten ein Lkw-Fahrer gestorben. Der 60 Jahre alte Mann wollte von seinem Lastwagen Stall-Dünger am Rande eines Feldes abladen. Dabei kippte der Lastwagen um, der Fahrer wurde im Fahrerhaus eingeklemmt. Der Fahrer wurde von Ersthelfern aus dem LKW befreit und vom Rettungsdienst reanimiert. Er sei mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, wo er verstarb, so eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig.

Der Unfall ereignete sich auf einem Feld im Norden von Hopfgarten nahe der Buchheimer Straße. Auf Grund der Gefahreneinschätzung wurden die Feuerwehren aus Frankenhain, Tautenhain und Frohburg alarmiert. Deren Einsatz beschränkte sich dann aber auf Tragehilfe für den Rettungsdienst. Wie es dazu kam, dass der Lkw umstürzte, war zunächst noch nicht bekannt.

Von LVZ