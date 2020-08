LPG-Straße in Neukieritzsch ist wieder offen

Neukieritzsch

375 000 Euro für etwa 300 Meter – macht 1250 Euro pro Meter. Doch der finanzielle Aufwand hat sich gelohnt: Die LPG-Straße in Neukieritzsch ist seit Mittwochmittag wieder befahrbar. Monate lang war sie wegen des notwendigen grundhaften Ausbaus voll gesperrt, nun ist sie für den Verkehr freigegeben worden.

Neukieritzsch musste die erforderliche Summe jedoch nicht aus eigener Tasche zahlen, sondern konnte auf Fördermittel zurückgreifen. Rund 300 000 Euro kamen aus dem Leader-Topf für den ländlichen Raum. Wichtig war bei dem Bauvorhaben vor allem eines: die Entschärfung der Kurve in Breunsdorf. „Die war bislang sehr spitz und dadurch recht gefährlich“, machte Neukieritzschs Bürgermeister Thomas Hellriegel während der Straßeneröffnung deutlich. Mit dem Ausbau der Straße habe sie einen wesentlichen größeren Radius erhalten.

Zeit und Kosten bleiben in vorgegebenem Rahmen

Darüber hinaus war die beauftragte Firma Hoff auch dafür zuständig, die Entwässerungsgräben neu anzulegen, die Bankette, also unbefestigte Seitenstreifen, zu schaffen und für neue Straßenmarkierungen zu sorgen. Außerdem wurden die Zufahrten zu den Grundstücken saniert. „Wir haben alles in der vorgegebenen Zeit geschafft und sind auch bei den Kosten im Rahmen geblieben“, betonte Baufirmenchef Werner Hoff.

Mit von der Eröffnungspartie am Mittwoch waren auch Maik Schramm in der Funktion als Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe und Ina-Beate Groß vom Institut für Wirtschafts- und Regionalentwicklung. Schließlich ist der grundhafte Ausbau der LPG-Straße ein Projekt von insgesamt 280, die in den vergangenen fünf Jahren mit Hilfe von europäischen Leader-Mitteln gefördert wurden.

Zusage für den Tennisplatz bleibt aus

Die von Hellriegel erhoffte Zusage eben dieser Mittel für den Tennisplatz in der Gemeinde indes blieb aus. „Aber wir versuchen es erneut und bewerben uns wieder“, betonte der Gemeindechef.

Von Julia Tonne