LSO bedankt sich bei Unterstützern: Filmmusik auf dem Bornaer Volksplatz

Borna

Es ist das, was heutzutage Restart heißt. Wie das geht, ist zwar noch unklar. Entscheidend ist, dass es überhaupt wieder geht. Wenn die Musiker des Leipziger Symphonieorchesters (LSO) am 12. Juli, 18 Uhr, auf dem Bornaer Volksplatz unter dem Motto „ Hollywood in Concert – Die schönsten Melodien der Filmmusik“ spielen, ist es das erste große Konzert nach der Corona-Zwangspause. In jedem Fall wird das Orchester ein anderes Bild als gewohnt bieten.

Denn selbstverständlich gelten die Hygieneregeln und Abstandsvorschriften auch weiterhin, macht LSO-Geschäftsführer Hans-Ulrich Zschoch klar. Konkret bedeutet das eine gewissermaßen lockere Platzierung, die auf der großen Volksplatzbühne aber ohne Schwierigkeiten möglich ist. So haben die Streicher jeder ein eigene Pult. Üblicherweise teilen sich zwei Geiger, Bratscher etc. eins. Die Streicher sitzen jeweils anderthalb Meter voneinander entfernt, die Bläser sogar zwei Meter. Die werden durch Plexiglaswände voneinander getrennt und erhalten zudem Eimer und Tücher für das Kondenswasser. Welches Klangerlebnis dabei zustande kommt, weiß keiner.

Anzeige

Programm führt durch Filmmusik

Der Programmzettel jedenfalls verspricht Soundtracks und Filmmelodien vom Feinsten. Zu hören sind Klänge aus „ Star Wars“, „Fluch der Karibik“ und „Mission Impossible“, aber auch Medley aus James-Bond-Filmen. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von René Gießen. Der Komponist und Dirigent ist einer der Weltbesten Mundharmonikas-Spieler.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Musiker waren aber während der Covid-19-Pause alles andere als untätig. Sie spielten und übten gewissermaßen im Home-Office und gaben in den letzten Wochen mit dem Brassquintett, dem Holzbläserquintett und dem Duo Lei-La (Leipziger Land) mehr als 40-mal in Borna, Böhlen, Rötha und Kitzscher, aber auch in Pegau, Groitzsch, Neukieritzsch und Leipzig.

Dankeschön für treue Unterstützer

Geprobt wird im Vorfeld des Filmmusik-Konzerts auf dem Volksplatz im Goldenen Stern. Einen ersten Einstieg in den „normalen“ Spielbetrieb gibt es am Dienstag (30. Juni). Dann finden im Kulturhaus Böhlen Proben mit Studenten der Leipziger Musikhochschule statt. Für Ende August sind Konzerte in der Bornaer Stadtkirche sowie am „Schmetterling“ in Bad Lausick geplant. Wie es mit den Anrechtskonzerten weitergeht, lässt sich aber noch nicht sagen, auch wenn ein normales Jahresprogramm bereits feststeht.

Mit dem Konzert auf dem Volksplatz melden sich die LSO-Musiker aber nicht nur wieder zurück. „Das ist auch ein Dankeschön an unsere treuen Anrechtsinhaber“, die coronabedingt auf immerhin drei Konzerte verzichten mussten, so Zschoch. Die wenigsten von ihnen bestanden auf einer Rückzahlung des Geldes und verstanden ihr Geld als solidarische Spende in harten Zeiten. Diese Anrechtsinhaber sollen ein persönliches Dankeschön und eine CD erhalten.

Karten für das Konzert für dem Volksplatz gibt es in der Tourist-Information und bei „Buch und Kunst“ sowie unter www.stadtkulturhaus-Borna.de.

Von Nikos Natsidis