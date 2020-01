LSO spielt Brahms und Mahler in Böhlen und Borna

Böhlen/Borna

Das nächste Anrechtskonzert des Leipziger Symphonieorchesters (LSO) im Böhlener Kulturhaus am Freitag (31. Januar) sowie im Bornaer Stadtkulturhaus am Sonntag (2. Februar) steht unter dem Motto „Romantische Klänge“. Passend hierzu erklingen Gustav Mahlers „Lieder eines fahrenden Gesellen“, die Tragische Ouvertüre sowie die Sinfonie Nr. 3 von Johannes Brahms und Ausschnitte aus den „Biblischen Liedern“ von Antonin Dvorak.

Englische Sängerin in Böhlen und Borna

Solistin ist Anna Werle. Die aus England stammende Mezzosopranistin erhielt nach dem Studium ihr erstes Engagement am Opernhaus Detmold. Seit 2015 ist sie freischaffend tätig und gastierte seitdem an renommierten Opernhäusern im In- und Ausland. Darüber hinaus ist Anna Werle eine gefragte Konzert- und Liedsängerin.

Konzertauftritte führten sie ans Leipziger Gewandhaus, ans Konzerthaus Berlin und in den Berliner Dom, aber auch zum Yuri-Bashmet-Festival, in den RBB-Sendesaal sowie ans Teatro San Carlo di Genova, ans Teatro Comunale Vicenza und zur Philharmonie Baden-Baden. Anna Werle ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe, etwa des Concorso Città di Alcamo, des Concorso Bellini ( Caltanissetta) und des Richard-Strauss-Wettbewerbs in München.

Leipziger Universitätsmusikdirektor in Borna

Die musikalische Leitung des Konzertes liegt in den Händen des Leipziger Universitätsmusikdirektors David Timm. In Böhlen gibt es 18.30 Uhr eine Konzerteinführung mit Claudia Forner. Konzertbeginn hier ist 19.30 Uhr, in Borna 18 Uhr.

Karten in Böhlen und Borna

Eintrittskarten gibt es im Kulturhaus Böhlen, im Lotto-Toto-Laden in Böhlen und im Modehaus „Kathleen“ in Neukieritzsch sowie in Borna bei der Tourist- und Stadtinformation und bei „Buch und Kunst“ , in der Bücherstube Böhmichen in Groitzsch sowie an der Abendkasse.

