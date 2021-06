LVZ-Autosommer auf dem Bornaer Markt öffnet seine Tore

Borna

Endlich, mag sich mancher denken. Endlich sind wieder Unternehmungen in größeren Gruppen möglich, Treffen mit Freunden und Kollegen, gibt es wieder Veranstaltungen. Eine davon ist der traditionelle Autofrühling, den die Leipziger Volkszeitung gemeinsam mit zahlreichen Autohäusern der Region in Borna auf die Beine stellt.

In Anbetracht des Datums wird er kurzerhand in LVZ-Autosommer umbenannt. Dabei können Auto-Interessenten Probe sitzen, PS-Zahlen vergleichen, die Wahl zwischen praktisch und sportlich treffen, Gespräche über Motorleistung und Verbrauch führen. Am 26. Juni lädt der LVZ-Autosommer auf dem Markt in Borna dazu ein, sich Neuheiten der Automobilbranche anzusehen.

Großes Thema der Branche ist E-Mobilität

Das Jahr 2021 ist vor allem das Jahr der Elektro-Fahrzeuge. Weshalb auch die Händler zahlreiche E-Autos vorstellen. So bringt Automobile Borna nicht nur den neuen Audi Q4 e-tron mit, sondern auch Fahrzeuge aus der ID-Reihe von Volkswagen. Carunion stellt unter anderem den Renault Zoe E-Tech vor. Das Autohaus Schulze aus Zedtlitz präsentiert den Mazda MX-30. Und auch das Autohaus Gohlke hat den E-Antrieb im übertragenen Sinne im „Gepäck“. Die Mitarbeiter zeigen den Skoda Enyaq.

Face-Lifts beliebter Modelle zu bestaunen

Allerdings haben die Autohersteller nicht nur komplett neue Baureihen im Sortiment, sondern setzen zudem auf überarbeitete Fassungen beliebter Modelle. Genannt seien dabei der BMW Z4, der Honda Jazz und der Nissan Qashqai. Auch diese Modelle finden einen Platz auf dem Markt in der Kreisstadt und können von den Besuchern im Detail unter die Lupe genommen werden.

Der LVZ-Autosommer in Borna ist die perfekte Gelegenheit, nach einem neuen Gefährt Ausschau zu halten. Zumal Reisen in den vergangenen Monaten ohnehin kaum möglich waren und nun wieder die Lockerungen der Corona-Maßnahmen neue Unternehmungen möglich machen.

Markenvielfalt und Beratung open air

Der LVZ-Autosommer ist daher ein riesiges Open-Air-Autohaus. Mitarbeiter der Autohäuser sind vor Ort, um alle Fragen rund um Komfort, Antrieb und Facelift zu beantworten, um Besucher einsteigen zu lassen und Einblicke in die Kofferräume zu gewähren. Und vor allem, um das Thema Elektromobilität zu beleuchten.

„Es ist einfach toll, dass wir wieder den Autofrühling – wenn auch in diesem Jahr unter einem neuen Namen – veranstalten können“, sagt Helko Leischner, Regionalverkaufsleiter bei der LVZ Borna/Geithain. Zwar sei das Warten auf die Genehmigung eine Zitterpartie gewesen, aber nun stehe dem Erfolg des LVZ-Autosommers nichts mehr im Weg.

Sonderveröffentlichung der LVZ am 24. Juni

Zu Gast auf dem Bornaer Markt sind außerdem Hörakustik Kufs sowie Wintec Autoglas, und um die Verpflegung der Besucher kümmert sich die Neukieritzscher „Auszeit“. Die LVZ bietet ein Gewinnspiel an, bei dem die Teilnehmer unter anderem Probefahrten, Werkstattgutscheine und Notfalltaschen sowie Präsentkörbe gewinnen können. Den entsprechenden Gewinnzettel finden die LVZ-Leser in der Sonderveröffentlichung, die am 24. Juni erscheint und zahlreiche Details zu den neuen Fahrzeugen enthält.

Das Open-Air-Autohaus öffnet am 26. Juni seine Tore von 9 bis 15 Uhr. Der Frischemarkt zieht in bewährter Weise an diesem Tag wieder hinter das Rathaus um.

Von Julia Tonne