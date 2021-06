LVZ-Autosommer in Borna bringt Schwung für Hersteller – Verkauf läuft an

Borna

Ein ungewöhnliches Bild bot der Marktplatz in Borna am Sonnabend. Unzählige Besucher schlenderten von Auto zu Auto, öffneten Kofferraumklappen, nahmen auf Fahrer- und Beifahrersitz Platz, hoben Kinderwagen in den Kofferraum, ließen den Motor an und starrten zuweilen gebannt auf die Displays im Inneren der Fahrzeuge. Der von der Leipziger Volkszeitung sowie den Autohäusern der Region veranstaltete traditionelle Autofrühling, wegen des fortgeschrittenen Datums kurzerhand in Autosommer umbenannt, stieß auf eine riesige Resonanz.

Schon mit Beginn des LVZ-Autosommers am Morgen war der Markt voll, gaben sich die Interessenten im wahrsten Sinne des Wortes die (Auto-)Türklinken in die Hand. Und bis zum Nachmittag riss der Besucherstrom auch kaum ab.

Kleine Corona-Auflagen fallen kaum ins Gewicht

Die Mitarbeiter der Autohäuser und die Besucher genossen gleichermaßen die nach dem Corona-Lockdown wiedergewonnenen Freiheiten – allerdings noch immer unter einigen Auflagen. So wurde vom Moderator zwischendurch immer mal wieder an das Tragen einer Maske und ans Abstand-Halten erinnert.

„Aber das fällt ja kaum ins Gewicht, wir sind so froh, uns überhaupt wieder präsentieren zu können“, sagte Ingo Haupt, Geschäftsführer des gleichnamigen Honda-Autohauses in Zwenkau. In den vergangenen anderthalb Jahren sei der Auto-Verkauf ja fast gänzlich zum Erliegen gekommen, lediglich die Werkstatt sei gut ausgelastet gewesen. „Und nun merken wir, dass der Verkauf langsam wieder anläuft.“

Der eine ist einer Marke treu, der andere sucht, was passt

Einer der ersten Besucher, der bei Haupt Station machte, war Dieter Klaholz. Er hatte sich vor einem Vierteljahr für den neuen Honda Jazz entschieden. Und ist noch immer zufrieden. „Ich wollte trotzdem mal gucken, was es sonst so auf dem Markt gibt“, erklärte er. Allerdings komme ohnehin eine andere Marke als Honda für ihn nicht in Frage. „Ich bin seit 30 Jahren Kunde bei Haupt – und das bleibt auch so.“

Etwas flexibler, wenn es um die Wahl des Herstellers geht, ist Familie Kemnitz aus Rötha. „Wir suchen dringend einen Kombi“, machte John Kemnitz deutlich. Zwar gebe es schon zwei Autos im Fuhrpark der Familie, allerdings sei das eine ein Cabrio mit zwei Sitzen und das andere eines, das längst in die Jahre gekommen sei und einen Nachfolger brauche. Entscheidendes Kaufkriterium sei in erster Linie viel Platz. Denn die Familie ist zu dritt – und Tochter Mika sitzt noch im Kinderwagen, der ja auch verstaut werden will.

Elektro-Mobilität steht im Fokus des LVZ-Autosommers

Den LVZ-Autosommer hat Familie Kemnitz genutzt, um sich bei den regionalen Autohäusern umzusehen. „Ich muss nicht durch die ganze Bundesrepublik fahren, um nach einem Fahrzeug zu suchen, wir kaufen lieber lokal“, betonte Vater John Kemnitz. Allerdings suche er gezielt nach einem Kombi, „und da wird es doch etwas schwieriger, weil viele Hersteller mittlerweile eher auf die SUVs setzen“, sagte er.

Dennoch: Am Stand vom Autohaus Heuter wurde er fündig, der Opel Insignia wäre sicherlich ein passender Kandidat. „Aber ich werde heute nicht emotional gleich zuschlagen, ich will das Auto auch noch mal fahren und in Ruhe ausprobieren, ob alles passt.“

Andere Besucher interessierten sich am Sonnabend vorrangig für die noch recht neue Elektro-Mobilität. Zumal die Autohäuser verstärkt E-Autos mitgebracht hatten. So präsentierte das Autohaus Gohlke den neuen Skoda Enyaq, der mit der größten Batterie eine Reichweite von mehr als 500 Kilometer schafft.

Vorrangige Fragen an die beiden Mitarbeiter Susann Arnold und Max Heller: Wo sind Ladesäulen, wie lange dauert der Ladevorgang, zeigt das Auto an, wo freie Ladesäulen sind, komme ich mit dem Auto in den Urlaub? „Das Interesse ist da“, meinte Arnold. Dennoch seien viele, wenn es denn wirklich um den Kauf geht, noch zurückhaltend.

Besucher lechzen nach Veranstaltungen

Helko Leischner, Regionalverkaufsleiter bei der LVZ Borna/Geithain, zeigte sich ob der Resonanz sichtlich zufrieden. „Zumal wir ja schon ein bisschen auf Risiko gegangen sind und nicht wussten, ob der Autosommer stattfinden kann.“ Doch die Organisation und die Absprachen mit Stadtverwaltung und Landratsamt wegen der Hygienekonzepte hatten die Veranstaltung möglich gemacht. Und der Aufwand habe sich gelohnt: „Die Besucher lechzen ja derzeit gerade nach Ereignissen wie diesen.“

