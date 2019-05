Borna

Wirtschaftliche Entwicklung, Ordnung und Sicherheit in der Stadt, Visionen für Borna – all das waren Themen beim LVZ-Wahlforum am Dienstagabend im Goldenen Stern. Den Fragen von LVZ-Redakteur Nikos Natsidis hatten sich die Spitzenkandidaten der jeweiligen Parteien und Wählervereinigungen gestellt, die am kommenden Sonntag in den Bornaer Stadtrat gewählt werden wollen: Ines Graichen von der Fraktion Die Linke, Roland Wübbeke von der CDU, Bernd Schröter von den Bürgern für Borna, Oliver Urban von der SPD, Simone Boden von den Freien Wählern Borna und Reinhard Jöricke von der AfD.

Rund 100 Zuhörer ließen sich das Forum nicht entgehen, das einige Antworten zu bieten hatte – mal mehr, mal weniger konkrete. Etwas schwammig blieben die Aussage beispielsweise bei der Frage nach der Wirtschaftsförderung in Borna. Zwar waren sich alle einig, dass es die geben muss, wie sie aber aussehen soll, blieb undeutlich.

Kontrovers wurde es, als die Frage nach einer Stadthalle für Borna gestellt wurde. Während die einen zwar gerne eine hätten ( Boden und Graichen), forderten die anderen zunächst einmal ein grundlegendes Konzept zur Nutzung und zur Finanzierung (Wübbeke und Schröter).

Dennoch: In vielen Positionen stimmten die Kandidaten überein, sei es bei der Forderung nach einer Videoüberwachung im öffentlichen Raum, sei es bei der Schaffung weiterer Kitaplätze oder bei einer stärkeren Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendparlament. Auch die Belebung der Innenstadt nannten die Befragten durchgängig.

Viel Raum nahm auch der Umgang der jetzigen Stadträte untereinander während der Sitzungen ein. Und Nachhilfe in Sachen Stadtrat gab es außerdem. Von Oliver Urban für Reinhard Jöricke.

Von Julia Tonne