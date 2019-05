Bei der Europawahl am Sonntag werden im Landkreis Leipzig in 14 Wahlbezirken Daten für die Statistik erfasst. Dafür sind auf den Stimmzetteln Geschlecht und Altersgruppe des Wählers aufgedruckt. Repräsentative Wahlbezirke gibt es unter anderem in Borna, Groitzsch, Geithain, Bennewitz, Machern und Markkleeberg.