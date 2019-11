Ladenbesitzer stellen Einbrecher in Kitzscher

Kitzscher

In Kitzscher haben die Betreiber eines Motorradgeschäftes am Samstagabend einen Einbrecher gestellt. Zunächst hatte der Eindringling ein Vorhängeschloss aufgebrochen und war so auf das Firmengelände gelangt. Dort klaute er zunächst Schrott und schlug eine Scheibe des Verkaufsgebäudes ein, um ins Innere zu gelangen. Dies schaffte er nicht, da am Fenster zusätzliche Sicherungen angebracht waren. So verließ er das Gelände in Richtung Beucha.

Einbrecher leistete Widerstand gegen Festnahme

Wenig später kam er mit einem Fahrrad an den Tatort zurück. Die Betreiber des Geschäftes erkannten ihn wieder und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Dabei leistete er heftigen Widerstand. Auch gegenüber der Polizei zeigte er sich mehrfach äußerst aggressiv. Wie sich herausstellte, lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Als ihm ein Telefonat mit dem Diensttelefon gewährt wurde, um seine Angehörigen zu verständigen, warf er dieses mitten im Gespräch auf den Boden und beschädigte es.

Als er in die JVA gebracht werden sollte, leistete er gegenüber den Beamten Widerstand. Der 23-Jährige muss sich wegen Einbruchsdiebstahl, Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

