Lätzchen für Neugeborene der Sana-Klinik in Borna sollen Lust aufs Handwerk machen

Borna

Die kleine Charlotte trägt es bereits: das Kleckerlätzchen, das es ab Januar im Bornaer Krankenhaus als Willkommensgruß für neue Erdenbürger gibt. Die Lätzchen stellt die Handwerkskammer (HWK) zu Leipzig zur Verfügung.

„Für uns ist es jedes Mal ein kleines Wunder, auch wenn fast 1000 kleine Erdenbürger jährlich hier in Borna das Licht der Welt erblicken. Dieser Freude verleihen wir auch immer mit einem kleinen Babygeschenk Ausdruck“, macht Klinikgeschäftsführer Dr. Roland Bantle deutlich. Bisher bekamen die frischgebackenen Eltern einen Baby-Schlafsack sowie ein Gutscheinheft regionaler Händler. Ab dem kommenden Jahr werde der Willkommensgruß ergänzt und beinhalte ab Januar zusätzlich ein Lätzchen der HWK.

Handwerk ins Bewusstsein der Eltern rücken

„Heute wird noch gekleckert. Wenn ich groß bin, wird geklotzt“: Unter diesem Motto wirbt das Handwerk der Region Leipzig auf den Babylätzchen bereits jetzt bei den Allerjüngsten und natürlich deren Eltern für einen Lebensentwurf, der in Deutschlands vielseitigsten Wirtschaftsbereich führt.

„Wir wollen das Handwerk in das Bewusstsein der jungen Eltern bringen. Handwerk begegnet uns im Alltag überall: vom frischen Bäckerbrötchen am Morgen bis zum Smart Home – und natürlich wird auch das Haus dazu von Handwerkern gebaut. Wenn es um die Berufswahl der Kinder geht, steht der Wirtschaftsbereich noch nicht im Fokus vieler Eltern. Deshalb machen wir schon frühzeitig darauf aufmerksam, dass das Handwerk mit mehr als 130 Berufen – vom Augenoptiker bis zum Zimmerer – für jedes Talent eine Perspektive und viele Karrierechancen bietet“, erklärt HWK-Präsident Matthias Forßbohm das Engagement.

Sana unterstützt bereits Bornaer Gewerbetreibende

Für Klinikgeschäftsführer Bantle ist es eine Selbstverständlichkeit, die HWK bei ihrem Ansinnen zu unterstützen. „Wir wollen der HWK dabei helfen, das Interesse für handwerkliche Berufe zu wecken.“ In ähnlicher Weise unterstützten die Sana Kliniken Leipziger Land seit mehreren Jahre auch den Handel in und um Borna. In Form eines Begrüßungsheftes bekommen junge Eltern in Kooperation mit dem Gewerbeverein der Stadt Borna ein Gutscheinheft unter dem Motto „Born in Borna“.

Von LVZ/jto